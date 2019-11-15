14:59
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ РИНОК ЗЕМЛІ

      Подвійне громадянство для українців: коли можуть прийняти необхідний закон

      289 Читать новость на русском
      Закон про подвійне громадянство можуть прийняти ще до кінця 2019 року / bzns.media

      Закон про подвійне громадянство для українців можуть прийняти ще до кінця 2019 року. Проте, іноземцям отримати паспорт України буде не легко – вони повинні скласти екзамен з державної мови та присягу.

      Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв'ю Сегодня розповів, що законопроєкт про подвійне громадянство активно розробляють ще з літа. МЗС зараз працює над тим, аби до кінця року був прийнятий закон або, як мінімум, готовий сам законопроєкт.

      Важливо: Маємо право на цей виняток, – Кулеба підтримав подвійне громадянство за однієї умови

      Є два шляхи. Перший – якщо ми підемо традиційним міжвідомчим шляхом – це може зайняти декілька місяців. Оскільки треба зібрати думки всіх міністерств, пропустити через уряд і вийти на парламент. Може бути інша ініціатива, якщо безпосередньо депутати з правлячої фракції візьмуться за розробку, або президент внесе цю пропозицію,
      – сказав Боднар.

      За його словами, усе залежить від того, наскільки швидко усе підготують. Адже відповідний закон комплексний – це закон про зміни до законів. А ще потрібно включати зміни в деякі чинні законодавчі акти та міняти положення.

      Вам буде цікаво: Скільки жителів Закарпаття мають паспорт Угорщини – шокуюча цифра

      Дипломат додав, що робота над законопроєктом про подвійне громадянство триває саме за дорученням президента Зеленського. Він має бути орієнтований на декілька категорій громадян:

      1. Українців, які виїхали за кордон, проживають там постійно або тимчасово, і мають плани отримати інше громадянство.
      2. Українці, які проживають в Україні, але певним чином отримали інше громадянство.
      3. Іноземці, в основному українського походження, які хотіли б отримати ще й паспорт України. Наразі вони не мають такої можливості, оскільки мають первинне громадянство іншої держави.

      Найімовірніше, після отримання українського громадянства іноземці не зможуть працювати на держпосадах, у прокуратурі, судах, правоохоронних органах, балотуватися на виборах у місцеві чи області ради. Проте, в МЗС не виключають, що можуть бути й винятки.

      Можливість подвійного громадянства: основне

      • Розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Президент Володимир Зеленський.
      • Згодом глава держави доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.
      • Зараз, згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.
      • Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.
      • Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.
      Радикали підпалили вишки lifecell на Київщині: причини та наслідки
      сьогодні
      8162
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Подвійне громадянство Законодавство МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 14:31 Хто такий Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу"
      597
      Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      сьогодні , 13:56 Конфлікт Коломойського і Зеленського через Рябошапку
      Сергій Лещенко 758
      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      сьогодні , 12:00 Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      Павло Казарін 525
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 10:58 Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      Вероніка Климська 12380
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1919
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук