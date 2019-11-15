Подвійне громадянство для українців: коли можуть прийняти необхідний закон

Закон про подвійне громадянство для українців можуть прийняти ще до кінця 2019 року. Проте, іноземцям отримати паспорт України буде не легко – вони повинні скласти екзамен з державної мови та присягу.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв'ю Сегодня розповів, що законопроєкт про подвійне громадянство активно розробляють ще з літа. МЗС зараз працює над тим, аби до кінця року був прийнятий закон або, як мінімум, готовий сам законопроєкт.

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Є два шляхи. Перший – якщо ми підемо традиційним міжвідомчим шляхом – це може зайняти декілька місяців. Оскільки треба зібрати думки всіх міністерств, пропустити через уряд і вийти на парламент. Може бути інша ініціатива, якщо безпосередньо депутати з правлячої фракції візьмуться за розробку, або президент внесе цю пропозицію,

– сказав Боднар.

За його словами, усе залежить від того, наскільки швидко усе підготують. Адже відповідний закон комплексний – це закон про зміни до законів. А ще потрібно включати зміни в деякі чинні законодавчі акти та міняти положення.

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Дипломат додав, що робота над законопроєктом про подвійне громадянство триває саме за дорученням президента Зеленського. Він має бути орієнтований на декілька категорій громадян:

Українців, які виїхали за кордон, проживають там постійно або тимчасово, і мають плани отримати інше громадянство. Українці, які проживають в Україні, але певним чином отримали інше громадянство. Іноземці, в основному українського походження, які хотіли б отримати ще й паспорт України. Наразі вони не мають такої можливості, оскільки мають первинне громадянство іншої держави.

Найімовірніше, після отримання українського громадянства іноземці не зможуть працювати на держпосадах, у прокуратурі, судах, правоохоронних органах, балотуватися на виборах у місцеві чи області ради. Проте, в МЗС не виключають, що можуть бути й винятки.

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