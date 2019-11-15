Двойное гражданство для украинцев: когда могут принять необходимый закон

Закон о двойном гражданстве для украинцев могут принять еще до конца 2019 года. Однако, иностранцам получить паспорт Украины будет не легко – они должны сдать экзамен по государственному языку и сложить присягу.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Сегодня рассказал, что законопроект о двойном гражданстве активно разрабатывают еще с лета. МИД сейчас работает над тем, чтобы до конца года был принят закон или, как минимум, готов сам законопроект.

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Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение,

– сказал Боднар.

По его словам, все зависит от того, насколько быстро все подготовят. Ведь соответствующий закон комплексный – это закон об изменениях в законы. А еще нужно включать изменения в некоторые действующие законодательные акты и менять положение.

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Дипломат добавил, что работа над законопроектом о двойном гражданстве продолжается именно по поручению президента Зеленского. Он должен быть ориентирован на несколько категорий граждан:

Украинцев, которые выехали за границу, проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство. Украинцы, проживающие в Украине, но определенным образом получили другое гражданство. Иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить еще и паспорт Украины. Сейчас они не имеют такой возможности, поскольку имеют первичное гражданство другого государства.

Вероятнее всего, после получения украинского гражданства иностранцы не смогут работать в госструктурах, в прокуратуре, судах, правоохранительных органах, баллотироваться на выборах в местные или областные советы. Однако, в МИД не исключают, что могут быть и исключения.

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