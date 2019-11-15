Двойное гражданство для украинцев: когда могут принять необходимый закон
Закон о двойном гражданстве для украинцев могут принять еще до конца 2019 года. Однако, иностранцам получить паспорт Украины будет не легко – они должны сдать экзамен по государственному языку и сложить присягу.
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Сегодня рассказал, что законопроект о двойном гражданстве активно разрабатывают еще с лета. МИД сейчас работает над тем, чтобы до конца года был принят закон или, как минимум, готов сам законопроект.
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Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение,
– сказал Боднар.
По его словам, все зависит от того, насколько быстро все подготовят. Ведь соответствующий закон комплексный – это закон об изменениях в законы. А еще нужно включать изменения в некоторые действующие законодательные акты и менять положение.
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Дипломат добавил, что работа над законопроектом о двойном гражданстве продолжается именно по поручению президента Зеленского. Он должен быть ориентирован на несколько категорий граждан:
- Украинцев, которые выехали за границу, проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство.
- Украинцы, проживающие в Украине, но определенным образом получили другое гражданство.
- Иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить еще и паспорт Украины. Сейчас они не имеют такой возможности, поскольку имеют первичное гражданство другого государства.
Вероятнее всего, после получения украинского гражданства иностранцы не смогут работать в госструктурах, в прокуратуре, судах, правоохранительных органах, баллотироваться на выборах в местные или областные советы. Однако, в МИД не исключают, что могут быть и исключения.
Возможность двойного гражданства: основное
- Разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, которые живут в других странах, МИД поручил Президент Владимир Зеленский.
- Впоследствии глава государства поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
- Сейчас, согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.
- Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку потеря гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства в отношении определенного лица.
- Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.