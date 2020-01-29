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      Что думают украинцы о двойном гражданстве: опрос

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      Двойное гражданство: что думают украинцы / 24 канал

      В Министерстве иностранных дел начали активную работу по внедрению двойного гражданства для украинцев. В частности, чиновники готовят соответствующий законопроект. Но что думают об этом граждане?

      Сейчас, если украинец добровольно приобретает гражданство другого государства, это является причиной для прекращения гражданства Украины. Соответствующий указ должен выдать лично президент Украины.

      Читайте также: Двойное гражданство для украинцев: когда могут принять необходимый закон

      Двойное гражданство планируют разработать, ориентируясь на несколько категорий людей:

      • уехавших за границу и планирующих получить гражданство другой страны;
      • проживающих в Украине, но по каким-то причинам имеющих другое гражданство;
      • иностранцев, зачастую украинского происхождения, которые хотели бы получить украинский паспорт.

      Впрочем, для иностранцев даже с украинским паспортом не все двери в Украине будут открытыми. В частности, им будет запрещено занимать госдолжности, а для получения гражданства нужно будет сдать экзамен и присягу.

      Поэтому мы решили спросить украинцев, что они думают о возможности двойного гражданства в стране и какие риски и преимущества видят в этой возможности.

      Видео: что думают украинцы о двойном гражданстве

       
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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Двойное гражданство
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