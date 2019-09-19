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      Зеленский, церковь или ВСУ: кому украинцы доверяют больше всего

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      Оценка гражданами ситуации в стране и деятельности власти
      Оценка гражданами ситуации в стране и деятельности власти / ukranews.com

      Украинцы положительно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского. Ему же и выразят наибольшее доверие среди государственных и общественных институтов.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

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      Доверие президенту выразили аж 79,4% опрошенных. Его деятельность положительно оценивают 70% респондентов, негативно - лишь 9%.

      Правительству и парламенту доверяют 56,9% и 56,7% соответственно. В то же время у украинцев почти не вызывают доверия судебные учреждения.

      Кому довіряють українці
      Кому доверяют украинцы / Инфографика 24 канала

      Высокий уровень доверия украинцы демонстрируют и к ВСУ, этот вариант выбрали 73,6% респондентов. Немного меньше - к спасателям и Нацгвардии.

      Кому довіряють українці
      Кому доверяют украинцы / Инфографика 24 канала

      Волонтерским организациям в Украине доверяет 69,4% опрошенных, церкви и добровольческим батальонам – 63,1% и 62,1%. Украинским СМИ выразили доверие 56,2% респондентов и лишь 9,9% – СМИ России.

      Кому довіряють українці
      Кому       доверяют украинцы / Инфографика 24 канала

      Отметим, что исследование проводилось в сентябре 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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