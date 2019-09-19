Зеленський, церква чи ЗСУ: кому українці довіряють найбільше

Українці позитивно оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського. Йому ж і висловлють найбільшу довіру серед державних та суспільних інститутів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

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Довіру президенту висловили аж 79,4% опитаних. Його діяльність позитивно оцінюють 70% респондентів, негативно – лише 9%.

Уряду й парламенту довіряють 56,9% та 56,7% відповідно. Водночас в українців майже не викликають довіри судові установи.



Кому довіряють українці / Інфографіка 24 каналу

Високий рівень довіри українці демонструють й до ЗСУ, цей варіант обрали 73,6% респондентів. Трішки менше – до рятувальників та Нацгвардії.



Кому довіряють українці / Інфографіка 24 каналу

Волонтерським організаціям в Україні довіряє 69,4% опитаних, церкві та добровольчим батальйонам – 63,1% та 62,1%. Українським ЗМІ висловили довіру 56,2% респондентів і лише 9,9% – ЗМІ Росії.



Кому довіряють українці / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що дослідження проводилося у вересні 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.