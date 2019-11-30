Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины

Миссия МВФ улетает из Украины без достижения договоренностей о новой программе. И это уже неординарное событие. Дважды подряд миссия Фонда прилетает в Украину и дважды подряд не может достичь договоренностей. И это пугает.

Потому что если уже второй раз подряд украинская власть не может убедить миссию МВФ в своей преданности реформам, то это означает, что может случится и третий.

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И это означает, что уверенность рынков может пошатнуться. Та самая уверенность, которая, в том числе, сделала гривну такой сильной в этом году. Та уверенность, которая базируется на убеждении, что здравый смысл всегда победит и украинская власть понимает, как критически важно сотрудничество с МВФ.

Пугает и другое. Украинская власть консолидирована как никогда. Есть президент, премьер-министр и монобольшинство. Все это одна команда. А значит они не могут говорит, что политических возможностей нет. Они есть. Не хватает чего-то другого. Что снова стало на пути сотрудничества? Вернее, кто? Имя, которое нельзя называть. С фамилией Коломойский.

Миссия МВФ покинула Украину в прошлый раз с простым месседжем. Украинская власть должна доказать, что не будут перейдены ключевые красные линии:Это договоренности с Коломойским и независимость центрального банка. Украинская власть не доказала. Скажем прямо, украинский президент не доказал, как человек, обладающий всей полнотой власти.

Более того, когда миссия МВФ вернулась, Коломойский устроил показательную демонстрацию силы, как вербально, через интервью, угрожая забрать банк назад, как силой, так и подконтрольными судебными решениями, так и действиями. Это и протесты по ходу переговоров и действия украинских силовиков относительно независимого Национального Банка. И все это позволил делать президент.

В результате:

Миссия уезжает. Программы МВФ в этом году не будет. Программа МВФ в принципе под угрозой. В результате, рейтинговое агентство Moody’s не повышает рейтинг Украины, как все ожидали, оставляя его на очень низком уровне. И это результат провала переговоров. В результате, рынки получили сигнал. И рынки видят, что Зеленский не готов на конфликт с Коломойским, даже когда под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность Украины.

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В Украине сейчас рост экономики. Сильная гривна в результате притока инвестиций, в том числе в украинские ОВГЗ. Стоимость украинского долга снижается. Картина позитивна. Но все это базируется на уверенности инвесторов в том, что Украина находится в сотрудничестве с МВФ. Поэтому Украине доверяют и дают деньги. Заберите кирпичик МВФ –и вся конструкция рухнет. А уже с марта Украине предстоит погашать большие внешние долги.

При наличии программы МВФ не составит труда выйти на рынки, привлечь необходимые ресурсы и рефинансировать долг. Без программы МВФ придется сносить золотые зубы на Майдан. Правда, как показывает практика, украинцы склонны скорее нести туда шины. Зеленский должен принять решение. Что ему важнее. Мир с Коломойским или экономическое будущее Украины.

Что важнее, поддержка "1+1" для его рейтинга или поддержка нашими западными партнерами экономики Украины? И рано или поздно ему надо будет принять решение. И оно очевидно. И гораздо проще его принять сейчас, когда позиции сильны, рейтинг и гривна высоки. МВФ готов к сотрудничеству. Но не готов поддерживать страну, в которой правит бал олигарх. И пока президент позволяет ему править, миссии так и останутся невыполнимыми.