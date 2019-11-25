МВФ пока не дает Украине кредит: связано ли это с Коломойским и "Приватбанком"

Миссия Международного валютного фонда покинула Украину без кредита. Вероятно, что для принятия такого решения у них было две причины.

Мы знаем, что заявление главы представителя МВФ заключается лишь в том, что Украина сделала огромный прогресс, но есть еще много над чем работать. Об этом заявил финансист и президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

Интересно! Коломойскому запретят вернуть Приватбанк на законодательном уровне, – СМИ

Финансист рассказал, что по слухам вокруг переговорщиков есть информация о двух причинах, почему МВФ не готов пока подписывать соглашение с Украиной.

"Первая причина – это рынок земли. Потому что Международный валютный фонд хотел бы, чтобы закон позволял иностранцам хоть в какой-то форме, но участвовать на рынке земель сельскохозяйственного назначения", – сообщил Тарас Козак.

Что известно о законопроекте о рынке земли?13 ноября Верховная Рада приняла на первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.

►Важно! В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)

– не более 8% земли в области,

– не более 0,5% земли в стране в целом.

По словам президента Зеленского, украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Иностранцы же в целом смогут получить такое право только после всеукраинского референдума, если люди такую ​​идею поддержат.

"И вторая тема связана с неэффективным расходованием средств налогоплательщиков. Имеется в виду, что средства, которые пошли на национализацию "Приватбанка", сегодня могут быть потеряны. Если он станет негосударственным, а контроль над ним получит снова Игорь Коломойский со своими партнерами. По мнению лондонского суда, именно Коломойский причастен к вытягиванию из этого банка нескольких миллиардов долларов мошенническими различными схемами", – рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

Что известно о переговорах МВФ и Украины насчёт нового транша

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.

МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введения глубоких структурных реформ.

Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

Что надо знать о деле "Приватбанка"?