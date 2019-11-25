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      МВФ пока не дает Украине кредит: связано ли это с Коломойским и "Приватбанком"

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      Миссия Международного валютного фонда покинула Украину без кредита. Вероятно, что для принятия такого решения у них было две причины.

      Мы знаем, что заявление главы представителя МВФ заключается лишь в том, что Украина сделала огромный прогресс, но есть еще много над чем работать. Об этом заявил финансист и президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

      Интересно! Коломойскому запретят вернуть Приватбанк на законодательном уровне, – СМИ

      Финансист рассказал, что по слухам вокруг переговорщиков есть информация о двух причинах, почему МВФ не готов пока подписывать соглашение с Украиной.

      "Первая причина – это рынок земли. Потому что Международный валютный фонд хотел бы, чтобы закон позволял иностранцам хоть в какой-то форме, но участвовать на рынке земель сельскохозяйственного назначения", – сообщил Тарас Козак.

      Что известно о законопроекте о рынке земли?13 ноября Верховная Рада приняла на первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.
      ►Важно! В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)
      – не более 8% земли в области,
      – не более 0,5% земли в стране в целом.
      По словам президента Зеленского, украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Иностранцы же в целом смогут получить такое право только после всеукраинского референдума, если люди такую ​​идею поддержат.

      "И вторая тема связана с неэффективным расходованием средств налогоплательщиков. Имеется в виду, что средства, которые пошли на национализацию "Приватбанка", сегодня могут быть потеряны. Если он станет негосударственным, а контроль над ним получит снова Игорь Коломойский со своими партнерами. По мнению лондонского суда, именно Коломойский причастен к вытягиванию из этого банка нескольких миллиардов долларов мошенническими различными схемами", – рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

      Что известно о переговорах МВФ и Украины насчёт нового транша

      Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве 14 ноября.

      МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введения глубоких структурных реформ.

      Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре. Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года. НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.

      Что надо знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу же в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.
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      Автор: Северин Трач, Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли Приватбанк Игорь Коломойский МВФ Транш МВФ
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