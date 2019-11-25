МВФ поки не дає Україні кредиту: чи пов'язано це з Коломойським та "Приватбанком"

Місія Міжнародного валютного фонду залишила Україну без кредиту. Імовірно, що на прийняття такого рішення у них було дві причини.

Ми знаємо, що заява очільника представника МВФ полягає лише в тому, що Україна зробила величезний прогрес, але ще є багато над чим працювати. Про це заявив фінансист та президент Інвестгрупи УНIВЕР Тарас Козак.

Цікаво! Коломойському заборонять повернути Приватбанк на законодавчому рівні, – ЗМІ

Фінансист розповів, що з чуток навколо переговорників є інформація про дві причини чому МВФ не готова поки що підписувати угоду з Україною.

"Перша причина це ринок землі. Тому що Міжнародний валютний фонд хотів би, щоб закон дозволяв іноземцям хоч в якійсь формі, але брати участь у ринку земель сільськогосподарського призначення", – повідомив Тарас Козак.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення.



►Важливо! У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.



За словами президента Зеленського, українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Іноземці ж загалом зможуть отримати таке право лише після всеукраїнського референдуму, якщо люди таку ідею підтримають.

"Й друга тема пов’язана з неефективним витрачанням коштів платників податків. Мається на увазі, що кошти, які пішли на націоналізацію "Приватбанку", сьогодні можуть бути втрачені. Якщо він стане не державним, а над ним контроль отримає знову Ігор Коломойський зі своїми партнерами. На думку лондонського суду, саме Коломойський причетний до витягування з цього банку кількох мільярдів доларів шахрайськими різними схемами", – розповів президент Інвестгрупи УНIВЕР Тарас Козак.

Що відомо про переговори МВФ і України щодо нового траншу

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада.

МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

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