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      МВФ поки не дає Україні кредиту: чи пов'язано це з Коломойським та "Приватбанком"

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      Місія Міжнародного валютного фонду залишила Україну без кредиту. Імовірно, що на прийняття такого рішення у них було дві причини.

      Ми знаємо, що заява очільника представника МВФ полягає лише в тому, що Україна зробила величезний прогрес, але ще є багато над чим працювати. Про це заявив фінансист та президент Інвестгрупи УНIВЕР Тарас Козак.

      Цікаво! Коломойському заборонять повернути Приватбанк на законодавчому рівні, – ЗМІ

      Фінансист розповів, що з чуток навколо переговорників є інформація про дві причини чому МВФ не готова поки що підписувати угоду з Україною.

      "Перша причина це ринок землі. Тому що Міжнародний валютний фонд хотів би, щоб закон дозволяв іноземцям хоч в якійсь формі, але брати участь у ринку земель сільськогосподарського призначення", – повідомив Тарас Козак.

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі?13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення.

      ►Важливо! У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      – не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      – не більше 8% землі в області;
      – не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      За словами президента Зеленського, українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Іноземці ж загалом зможуть отримати таке право лише після всеукраїнського референдуму, якщо люди таку ідею підтримають.

      "Й друга тема пов’язана з неефективним витрачанням коштів платників податків. Мається на увазі, що кошти, які пішли на націоналізацію "Приватбанку", сьогодні можуть бути втрачені. Якщо він стане не державним, а над ним контроль отримає знову Ігор Коломойський зі своїми партнерами. На думку лондонського суду, саме Коломойський причетний до витягування з цього банку кількох мільярдів доларів шахрайськими різними схемами", – розповів президент Інвестгрупи УНIВЕР Тарас Козак.

      Що відомо про переговори МВФ і України щодо нового траншу

      Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада.

      МВФ у Києві обговорює з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5 – 10 мільярдів доларів. Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.

      Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні. Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року. НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
      Конфіскація незаконного майна чиновників: Зеленський підписав закон
      сьогодні
      12986
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі МВФ Транш МВФ Ігор Коломойський Приватбанк
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