Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта

Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проек закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Название законопроекта – "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

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На протяжении последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в 4 раза. При этом доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

Какова цель закона?

Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Что предусматривает законопроект Зеленского?

С 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

Законопроект предусматривает:

субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить спирт при условии получения лицензии; оптовую торговлю пищевым спортом можно осуществлять только при наличии лицензии; оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. введение полной либерализации экспорта спирта из Украины; экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, получившие лицензию на производство.

Кроме того, импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.

Что изменится после принятия закона?

Принятие законопроекта обеспечит становления в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликеро-водочных изделий.

Заметим, что из-за государственной монополии на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 миллиарда гривен из-за развития теневого сектора. Эту госмонополию в Кабмине предложили отменить.

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