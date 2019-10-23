Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта
Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проек закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.
Название законопроекта – "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".
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На протяжении последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в 4 раза. При этом доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.
Какова цель закона?
Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.
Что предусматривает законопроект Зеленского?
С 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.
Законопроект предусматривает:
- субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить спирт при условии получения лицензии;
- оптовую торговлю пищевым спортом можно осуществлять только при наличии лицензии;
- оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии.
- введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;
- экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, получившие лицензию на производство.
Кроме того, импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.
Что изменится после принятия закона?
Принятие законопроекта обеспечит становления в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликеро-водочных изделий.
Заметим, что из-за государственной монополии на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 миллиарда гривен из-за развития теневого сектора. Эту госмонополию в Кабмине предложили отменить.
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