Зеленский хочет вернуть Крым: как отреагировали крымчане

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что аннексированный Крым – это украинская земля. А во время инаугурации заявил, что в его планах есть возвращение полуострова. Как отреагировали на речь крымчане – читайте в материале программы "Крым. Реалии".

Крымчане бурно обсуждали речь президента Украины в соцсетях. Об этом писали известные в Крыму блогеры, активисты и даже представители российской власти полуострова.

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"Похоже, новый президент Украины решил следовать советам своего предшественника, который рекомендовал ему "продолжить политику Порошенко". Но тогда Зеленский закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2", – самопровозглашенный "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов.



Пост Сергея Аксенова о речи Зеленского

Снова о Крыме, лично я в украинский бордель не хочу,

– написала одна из комментаторов.

"Заявления, что Зеленский пророссийский и сдаст Крым, тоже не подтвердились. Он ясно заявил, что Донбасс и Крым – это Украина и они вернутся. В то же время, в отличие от Порошенко, Зеленский сказал, что не только земли, но и людей надо возвращать", – заявил Сергей Дуб.



Реакция на речь Зеленского

"Он все прекрасно знает, что ничего не вернет. Просто пиар", – возмутился пользователь соцсети.

Журналисты "Крым.Реалии" спросили крымчан, что должен сделать Владимир Зеленский, чтобы вернуть им украинское сознание.

Какое украинское сознание у нас? Они говорят: "Крым наш". Какой "наш"? Они когда ушли, что нам сделали – отключили воду, свет. Я бы ему (Зеленскому, – 24 канал) порекомендовала держаться России, пусть и с Европой дружит, но с Россией обязательно. Мы славяне, а народ украинский, кстати, любим,

– заявила крымчанка.

"Ничего не думаю об этом. Моя хата с краю, ничего не знаю", – сказал крымчанин.

"Я вам скажу, что я украинка. Если простым языком, то россияне воют, а я подлаиваю. Я украинка, и не могу открыто говорить. Я всегда была за Украину, мне не нужно сейчас это сознание. Сейчас ничего купить невозможно, никто не регулирует цены. Я хочу, чтобы все объединились и россияне с украинцами жили и не было границ. А Зеленский молодец, он наведет порядок", – пояснила жительница Крыма.

Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

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