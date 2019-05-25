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      Зеленський хоче повернути Крим: як відреагували кримчани

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      Президент України Володимир Зеленський вважає, що анексований Крим – це українська земля. А під час інавгурації заявив, що в його планах є повернення півострову. Як на промову відреагували кримчани – читайте у матеріалі програми "Крим. Реалії".

      Кримчани бурхливо обговорювали промову президента України у соцмережах. Про це писали відомі у Криму блогери, активісти та навіть представники російської влади півострова.

      Читайте також: Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

      "Схоже, новий президент України вирішив слідувати порадам свого попередника, який рекомендував йому "продовжити політику Порошенка". Але тоді Зеленський закінчить як Порошенко. А Україна навряд чи переживе Порошенка-2", – самопроголошений "прем'єр-міністр" Криму Сергій Аксенов.

      крим зеленський
      Допис Сергія Аксенова щодо промови Зеленського

      Знову про Крим, особисто я в український бордельне хочу,
      – написала одна із коментаторок.

      "Заяви, що Зеленський проросійський і здасть Крим теж не підтвердились. Він ясно заявив, що Донбас та Крим – це Україна і вони повернуться. Водночас на відміну від Порошенка, Зеленський сказав, що не тільки землі, але і людей треба повертати", – заявив Сергій Дуб.

      крим зеленський
      Реакція на промову Зеленського

      "Він все прекрасно знає, що нічого не поверне. Просто піар", – обурився користувач соцмережі. 

      Журналісти "Крим.Реалії" запитали кримчан, що має зробити Володимир Зеленський, аби повернути їм українську свідомість.

      Яка українська свідомість у нас? Вони кажуть: "Крим наш". Який "наш"? Вони коли пішли, що нам зробили – відімкнули воду, світло. Я б йому (Зеленському, – 24 канал) порекомендувала триматись Росії, нехай і з Європою дружить, але з Росією обов'язково. Ми слов'яни, а народ український, до речі, любимо,
      – заявила кримчанка.

      "Нічого не думаю про це. Моя хата з краю, нічого не знаю", – сказав кримчанин.

      "Я вам скажу, що я українка. Якщо простою мовою, то російські виють, а я підгавкую. Я українка, і не можу відкрито говорити. Я завжди була за Україну, мені не треба зараз цієї свідомості. Зараз нічого купити неможливо, ніхто не регулює ціни. Я хочу, щоб всі об'єдналися і росіяни з українцями жили і не було кордонів. А Зеленський молодець, він наведе порядок", – пояснила мешканка Криму.

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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