Зеленський хоче повернути Крим: як відреагували кримчани

Президент України Володимир Зеленський вважає, що анексований Крим – це українська земля. А під час інавгурації заявив, що в його планах є повернення півострову. Як на промову відреагували кримчани – читайте у матеріалі програми "Крим. Реалії".

Кримчани бурхливо обговорювали промову президента України у соцмережах. Про це писали відомі у Криму блогери, активісти та навіть представники російської влади півострова.

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"Схоже, новий президент України вирішив слідувати порадам свого попередника, який рекомендував йому "продовжити політику Порошенка". Але тоді Зеленський закінчить як Порошенко. А Україна навряд чи переживе Порошенка-2", – самопроголошений "прем'єр-міністр" Криму Сергій Аксенов.



Допис Сергія Аксенова щодо промови Зеленського

Знову про Крим, особисто я в український бордельне хочу,

– написала одна із коментаторок.

"Заяви, що Зеленський проросійський і здасть Крим теж не підтвердились. Він ясно заявив, що Донбас та Крим – це Україна і вони повернуться. Водночас на відміну від Порошенка, Зеленський сказав, що не тільки землі, але і людей треба повертати", – заявив Сергій Дуб.



Реакція на промову Зеленського

"Він все прекрасно знає, що нічого не поверне. Просто піар", – обурився користувач соцмережі.

Журналісти "Крим.Реалії" запитали кримчан, що має зробити Володимир Зеленський, аби повернути їм українську свідомість.

Яка українська свідомість у нас? Вони кажуть: "Крим наш". Який "наш"? Вони коли пішли, що нам зробили – відімкнули воду, світло. Я б йому (Зеленському, – 24 канал) порекомендувала триматись Росії, нехай і з Європою дружить, але з Росією обов'язково. Ми слов'яни, а народ український, до речі, любимо,

– заявила кримчанка.

"Нічого не думаю про це. Моя хата з краю, нічого не знаю", – сказав кримчанин.

"Я вам скажу, що я українка. Якщо простою мовою, то російські виють, а я підгавкую. Я українка, і не можу відкрито говорити. Я завжди була за Україну, мені не треба зараз цієї свідомості. Зараз нічого купити неможливо, ніхто не регулює ціни. Я хочу, щоб всі об'єдналися і росіяни з українцями жили і не було кордонів. А Зеленський молодець, він наведе порядок", – пояснила мешканка Криму.

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