Зеленский и Епифаний поздравили украинскую молодежь с Днем студента

17 ноября – Международный День студента. По случаю праздника президент Зеленский поздравил украинскую молодежь, назвав ее "самым ценным сокровищем". К поздравлениям присоединился руководитель Православной церкви Украины Епифаний. Он призвал студентов не бояться мечтать и доверять Богу.

Также Президент Украины Владимир Зеленский призвал студентов реализовывать свои таланты в Украине, чтобы строить собственную цветущую страну. А Епифаний пожелал студентам смелости в реализации своей миссии.

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Приветствие Зеленского

"Молодежь – это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине", – подчеркнул Зеленский, напомнив о Революции на граните, обретении независимости Украиной и Революции Достоинства.

Для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине,

– подчеркнул президент.

И объяснил: "В современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом месте. Но, по моему мнению, для молодого и невероятно талантливого поколения украинцев это было бы слишком просто. Действительно амбициозный челлендж – это построить успешную и процветающую страну именно здесь" .

Приветствие Епифания

"В праздник молодости и надежд, больших возможностей и судьбоносных решений, поздравляю всех вас", – такие слова Епифания передала пресс-служба ПЦУ.

Студенчество – особый период в жизни каждого. Это то благоприятное время, когда можем найти свое призвание на земле, осознать ценность ежедневного вклада в жизнь семьи, страны и всего мира. Желаю всем студентам смелости в принятии своей миссии,

– сказал Епифаний.

И добавил: "Современный мир полон непредсказуемости и вызовов: тысячи профессий исчезают, появляются новые, ежедневно приходится учиться новому и постоянно развиваться", поэтому "не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу, просить у Него сил и вдохновения для реализации своих целей" .

"Будьте посланниками добра и любви. Будьте счастливы и дарите радость тем, кто вас окружает. Зажигайте своей жаждой знаний, зову мечты тех, кто еще находится в поисках. Пусть отвага творить добро никогда не покидает ваших сердец", – подытожил глава ПЦУ.

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Почему День студента – 17 ноября?

На самом деле их два – 17 ноября и 25 января. С тем, который отмечают в ноябре, – печальная история.



В этот день в 1939 году гитлеровцы расстреляли 9 лидеров чешского Союза студентов, а еще 1200 студентов попали в концлагерь "Заксенхаузен". По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения закрыли, и так было до конца войны.



В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был установлен Международный день студентов. Случилось это в Лондоне в 1941 году. В Украине же День студента назначили отмечать президентским указом в 1999 году.