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      Зеленський та Епіфаній привітали українську молодь із Днем студента

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      17 листопада – День студента в Україні / Ілюстративне фото (pixabay)

      17 листопада – Міжнародний День студента. З нагоди свята президент Зеленський привітав українську молодь, назвавши її "найціннішим скарбом". До привітань приєднався керівник Православної церкви України Епіфаній. Він закликав студентів не боятися мріяти та довіряти Богові.

      Також Президент України Володимир Зеленський закликав студентів реалізовувати свої таланти в Україні, аби будувати власну квітучу країну. А Епіфаній побажав студентам сміливості у реалізації своєї місії.

      Читайте також: День студента 2019: коли святкують в Україні

      Привітання Зеленського

      "Молодь – це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні", – наголосив Зеленський, нагадавши про Революцію на граніті, здобуття незалежності Україною і Революцію Гідності.

      Для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні,
      – наголосив президент.

      І пояснив: "У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе будь-де. Але, на мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут".

      Привітання Епіфанія

      "У свято молодості та надій, великих можливостей та доленосних рішень, вітаю всіх вас", – такі слова Епіфанія передала пресслужба ПЦУ.

      Студентство – особливий період у житті кожного. Це той сприятливий час, коли можемо віднайти своє покликання на землі, усвідомити цінність щоденного внеску у життя родини, країни та цілого світу. Бажаю усім студентам сміливості у прийнятті своєї місії,
      – сказав Епіфаній.

      І додав: "Сучасний світ сповнений непередбачуваностей та викликів: тисячі професій зникають, з'являються нові, щодня доводиться вчитися новому та постійно розвиватися", тож "не бійтеся мріяти і довіряти заповітне Богові, просити у Нього сил та наснаги для реалізації своїх цілей".

      "Будьте посланцями добра та любові. Будьте щасливими та даруйте радість тим, хто вас оточує. Запалюйте своєю жагою до знань, покликом мрії тих, хто ще перебуває у пошуках. Нехай відвага творити добро ніколи не покидає ваших сердець", – підсумував голова ПЦУ.

      Читайте також: З днем студента 2019: привітання у віршах та прозі

      Чому День студента – 17 листопада? Насправді їх два – 17 листопада та 25 січня. За тим, який відзначають у листопаді, – сумна історія.

      У цей день в 1939 році гітлерівці розстріляли 9 лідерів чеського Союзу студентів, а ще 1200 студентів потрапили у концтабір Заксенхаузен. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади закрили, і так було аж до кінця війни.

      На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний День студентів. Трапилося це у Лондоні в 1941 році. В Україні ж День студента призначили відзначати президентським указом в 1999 році.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Студенти Президент України Православна церква України Епіфаній Вища освіта
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