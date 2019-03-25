Зеленский и Тимошенко остаются лидерами президентского рейтинга, – опрос трех центров

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют самый высокий уровень поддержки, и именно они сойдутся во втором туре выборов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг) в первой половине марта.

Опросив 15 тысяч респондентов, социологи установили, что Владимира Зеленского готовы поддержать 28% граждан из тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Юлии Тимошенко свои голоса отдадут 17%.

Группу кандидатов, которые не попадают во второй тур, возглавляет Петр Порошенко – 16%. (Действующий президент также остается лидером антирейтинга – почти половина всех избирателей не проголосует за него ни при каких обстоятельствах). Далее идут Анатолий Гриценко – 10%, Юрий Бойко – 8%, Олег Ляшко – 5%, Александр Вилкул – 4%.

Готовность принять участие в голосовании 31-го марта декларируют рекордные 84%. В то же время каждый четвертый опрошенный признал, что до сих пор не определился с выбором.

Опрос был проведен КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой Рейтинг 5-14 марта 2019 года во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 15 000 респондентов, статистическая погрешность выборки не превышает 0,8%.