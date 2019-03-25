Зеленський і Тимошенко залишаються лідерами президентського рейтингу, – опитування трьох центрів

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко мають найвищий рівень підтримки і саме вони зійдуться у другому турі виборів.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного зусиллями трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та Соціологічна група Рейтинг) у першій половині березня.

Опитавши 15 тисяч респондентів, соціологи встановили, що Володимира Зеленського готові підтримати 28% громадян з тих, хто визначився з вибором та має намір взяти участь у голосуванні. Юлії Тимошенко свої голоси віддадуть 17%.

Групу кандидатів, які не потрапляють до другого туру, очолює Петро Порошенко – 16%. (Чинний президент також залишається лідером антирейтингу – майже половина всіх виборців не проголосує за нього за жодних обставин). Далі йдуть Анатолій Гриценко – 10%, Юрій Бойко – 8%, Олег Ляшко – 5%, Олександр Вілкул – 4%.

Готовність взяти участь у голосуванні 31-го березня декларують рекордні 84%. Водночас кожен четвертий опитаний визнав, що досі не визначився із вибором.

Опитування було проведено КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою Рейтинг 5-14 березня 2019 року в усіх областях України, окрім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка становить 15 000 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 0,8%.