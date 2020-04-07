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      Зеленский изменил состав СНБО: детали

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      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Зеленский внес изменения в состав Совета нацбезопасности и обороны. Так, он ввел в его состав Руслана Хомчака и Сергея Марченко.

      Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован на сайте президента 7 апреля. Глава государства вывел из состава СНБО бывшего главу Минфина Игоря Уманского и ввел туда нового – Сергея Марченко.

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      Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

      Указ вступил в силу с момента его обнародования.

      Кто еще входит в состав СНБО:

      • Президент Владимир Зеленский – глава СНБО;
      • Алексей Данилов – секретарь СНБО;
      • Арсен Аваков – министр МВД;
      • Иван Баканов – глава СБУ;
      • Андрей Ермак – глава Офиса Президента;
      • Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки;
      • Дмитрий Кулеба – министр МИД;
      • Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
      • Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады;
      • Яков Смолий – глава НБУ;
      • Андрей Таран – министр обороны Украины;
      • Сергей Марченко – министр финансов;
      • Руслан Хомчак – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;
      • Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;
      • Ирина Венедиктова – генпрокурор;
      • Денис Шмигаль – премьер-министр.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Руслан Хомчак Сергей Марченко СНБО Новости Украины Новости политики
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