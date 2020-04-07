Зеленский изменил состав СНБО: детали
Президент Зеленский внес изменения в состав Совета нацбезопасности и обороны. Так, он ввел в его состав Руслана Хомчака и Сергея Марченко.
Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован на сайте президента 7 апреля. Глава государства вывел из состава СНБО бывшего главу Минфина Игоря Уманского и ввел туда нового – Сергея Марченко.
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Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Указ вступил в силу с момента его обнародования.
Кто еще входит в состав СНБО:
- Президент Владимир Зеленский – глава СНБО;
- Алексей Данилов – секретарь СНБО;
- Арсен Аваков – министр МВД;
- Иван Баканов – глава СБУ;
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента;
- Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки;
- Дмитрий Кулеба – министр МИД;
- Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады;
- Яков Смолий – глава НБУ;
- Андрей Таран – министр обороны Украины;
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Руслан Хомчак – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;
- Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Ирина Венедиктова – генпрокурор;
- Денис Шмигаль – премьер-министр.
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