Зеленский изменил состав СНБО: детали

Президент Зеленский внес изменения в состав Совета нацбезопасности и обороны. Так, он ввел в его состав Руслана Хомчака и Сергея Марченко.

Соответствующий указ Владимира Зеленского был обнародован на сайте президента 7 апреля. Глава государства вывел из состава СНБО бывшего главу Минфина Игоря Уманского и ввел туда нового – Сергея Марченко. Это интересно СНБО разработал карту распространения коронавируса в Украине и мире Также Зеленский утвердил в персональном составе СНБО Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Указ вступил в силу с момента его обнародования. Кто еще входит в состав СНБО: Президент Владимир Зеленский – глава СНБО;

Алексей Данилов – секретарь СНБО;

Арсен Аваков – министр МВД;

Иван Баканов – глава СБУ;

Андрей Ермак – глава Офиса Президента;

Валерий Евдокимов – глава Службы внешней разведки;

Дмитрий Кулеба – министр МИД;

Вадим Пристайко – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады;

Яков Смолий – глава НБУ;

Андрей Таран – министр обороны Украины;

Сергей Марченко – министр финансов;

Руслан Хомчак – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;

Игорь Черкасский – глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Ирина Венедиктова – генпрокурор;

Денис Шмигаль – премьер-министр.