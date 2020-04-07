19:46
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський змінив склад РНБО: деталі

      -
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Зеленський вніс зміни до складу Ради нацбезпеки і оборони. Так, він ввів до її складу Руслана Хомчака та Сергія Марченка.

      Відповідний указ Володимира Зеленського був оприлюднений на сайті президента 7 квітня. Глава держави вивів зі складу РНБО колишнього главу Мінфіну Ігоря Уманського та ввів туди нового – Сергія Марченка.

      Це цікаво РНБО розробила карту поширення коронавірусу в Україні та світі

      Також Зеленський затвердив у персональний склад РНБО Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

      Указ набув чинності з моменту його оприлюднення.

      Хто ще входить до складу РНБО:

      • Президент Володимир Зеленський – голова РНБО;
      • Олексій Данілов – секретар РНБО;
      • Арсен Аваков – міністр МВС;
      • Іван Баканов – голова СБУ;
      • Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;
      • Валерій Євдокимов – голова служби зовнішньої розвідки;
      • Дмитро Кулеба – міністр МЗС;
      • Вадим Пристайко – віцепрем'єр-міністр України з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції України;
      • Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради;
      • Яків Смолій – голова НБУ;
      • Андрій Таран – міністр оборони України;
      • Сергій Марченко – міністр фінансів;
      • Руслан Хомчак – Головнокомандувач Збройних сил України;
      • Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
      • Ірина Венедіктова – генпрокурор;
      • Денис Шмигаль – прем'єр-міністр.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс Президента Президент України Володимир Зеленський Руслан Хомчак Сергій Марченко РНБО Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 397121
      сьогодні , 14:28 Останнє попередження: власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома"
      Новини України 4320
      сьогодні , 16:45 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 115566
      сьогодні , 15:25 Де встановлені блокпости по Україні: інфографіка
      Новини України 4156
      сьогодні , 13:39 COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 51914
      сьогодні , 15:45 Як Україна виходитиме з карантину: орієнтовний план та дати
      Новини України 35927
      сьогодні , 16:14 У Бориса Джонсона немає пневмонії, – представник прем’єра Британії
      Новини світу 13808
      сьогодні , 13:46 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Здорове життя 45952
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Остаточне знищення: Коломойський показав крайню межу, до якої може шантажувати
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 18:52 Що не так із посиленням карантинних обмежень: пояснення правозахисників
      Євгенія Мазур
      Залиште відгук