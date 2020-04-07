Зеленський змінив склад РНБО: деталі
Президент Зеленський вніс зміни до складу Ради нацбезпеки і оборони. Так, він ввів до її складу Руслана Хомчака та Сергія Марченка.
Відповідний указ Володимира Зеленського був оприлюднений на сайті президента 7 квітня. Глава держави вивів зі складу РНБО колишнього главу Мінфіну Ігоря Уманського та ввів туди нового – Сергія Марченка.
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Також Зеленський затвердив у персональний склад РНБО Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
Указ набув чинності з моменту його оприлюднення.
Хто ще входить до складу РНБО:
- Президент Володимир Зеленський – голова РНБО;
- Олексій Данілов – секретар РНБО;
- Арсен Аваков – міністр МВС;
- Іван Баканов – голова СБУ;
- Андрій Єрмак – голова Офісу Президента;
- Валерій Євдокимов – голова служби зовнішньої розвідки;
- Дмитро Кулеба – міністр МЗС;
- Вадим Пристайко – віцепрем'єр-міністр України з питань європейскої та євроатлантичної інтеграції України;
- Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради;
- Яків Смолій – голова НБУ;
- Андрій Таран – міністр оборони України;
- Сергій Марченко – міністр фінансів;
- Руслан Хомчак – Головнокомандувач Збройних сил України;
- Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
- Ірина Венедіктова – генпрокурор;
- Денис Шмигаль – прем'єр-міністр.
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