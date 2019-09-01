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      Зеленский эмоционально поздравил Ломаченко с победой

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      Президент Зеленский и чемпион Ломаченко
      Президент Зеленский и чемпион Ломаченко / Коллаж 24 канала

      Василий Ломаченко стал пятым украинцем в истории бокса, который завладел чемпионским поясом WBC (произошло это в ночь с 31 августа на 1 сентября). Ко всему прочему, украинец в своей коллекции имеет пояса WBO и WBA. Президент Украины Владимир Зленский и другие украинские известные деятели поздравили выдающегося спортсмена.

      Бой Василия Ломанченко с британцем Люком Кэмпбелом длился все 12 раундов, и в результате судьи единогласно присудили победу украинцу.

      Смотрите яркие фото, как Ломаченко примерил три чемпионских пояса

      Украинский президент Владимир Зеленский по этому случаю поздравил боксера-чемпиона словами "LOMA – с победой!"

      Поздравил Василия Ломаченко и пятый Президент Украины Петр Порошенко. Он написал в Facebook: "Фантастическая победа Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом! Василий в очередной раз покорил Лондон. Именно там в 2012 году он стал двукратным олимпийским чемпионом".

      Как Ломаченко нокаутировал Кемпбела:

      Борец греко-римского стиля Жан Беленюк (и народный депутат от СН) не сомневался в победе Василия Ломаченко, но также отметил бойцовские способности британца. "Блестящая победа Василия Ломаченко на туманном Альбионе! Ни секунды не сомневался, но нужно отдать должное и Люку Кемпбелу – достойно держался против нашего чемпиона", – написал Беленюк в Instagram.

      Читайте также: Ломаченко ярко победил Кэмпбелла и завоевал три чемпионских пояса

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Спорта Владимир Зеленский Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс
      Источник: 24 канал
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