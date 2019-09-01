Зеленский эмоционально поздравил Ломаченко с победой

Василий Ломаченко стал пятым украинцем в истории бокса, который завладел чемпионским поясом WBC (произошло это в ночь с 31 августа на 1 сентября). Ко всему прочему, украинец в своей коллекции имеет пояса WBO и WBA. Президент Украины Владимир Зленский и другие украинские известные деятели поздравили выдающегося спортсмена.

Бой Василия Ломанченко с британцем Люком Кэмпбелом длился все 12 раундов, и в результате судьи единогласно присудили победу украинцу.

Смотрите яркие фото, как Ломаченко примерил три чемпионских пояса

Украинский президент Владимир Зеленский по этому случаю поздравил боксера-чемпиона словами "LOMA – с победой!"

Поздравил Василия Ломаченко и пятый Президент Украины Петр Порошенко. Он написал в Facebook: "Фантастическая победа Василия Ломаченко над британцем Люком Кэмпбеллом! Василий в очередной раз покорил Лондон. Именно там в 2012 году он стал двукратным олимпийским чемпионом".

Как Ломаченко нокаутировал Кемпбела:

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк (и народный депутат от СН) не сомневался в победе Василия Ломаченко, но также отметил бойцовские способности британца. "Блестящая победа Василия Ломаченко на туманном Альбионе! Ни секунды не сомневался, но нужно отдать должное и Люку Кемпбелу – достойно держался против нашего чемпиона", – написал Беленюк в Instagram.

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