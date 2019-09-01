Зеленський емоційно привітав Ломаченка з перемогою

Василь Ломаченко став п'ятим українцем в історії боксу, який заволодів чемпіонським поясом WBC (сталося це у ніч з 31 серпня на 1 вересня). Ще ж і надто – українець у своїй колекції має пояси WBO та WBA. Президент України Володимир Зленський та інші українські відомі діячі привітали видатного спортсмена.

Бій Василя Ломаченка із британцем Люком Кемпбелом тривав усі 12 раундів, та у результаті судді одноголосно присудили перемогу українцю.

Дивіться яскраві фото, як Ломаченко приміряв три чемпіонські пояси

Український президент Володимир Зеленський з цієї нагоди привітав боксера-чемпіона словами "LOMA – з перемогою!"

Привітав Василя Ломаченка і п'ятий Президент України Петро Порошенко. Він написав у фейсбуці: "Фантастична перемога Василя Ломаченка над британцем Люком Кемпбеллом! Василь вкотре підкорив Лондон. Саме там у 2012 році він став дворазовим олімпійським чемпіоном".

Як Ломаченко нокаутував Кемпбела:

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк (і народний депутат від СН) не сумнівався в перемозі Василя Ломаченка, але й відзначив бійцівські здібності британця. "Блискуча перемога Василя Ломаченка на туманному Альбіоні! Жодної секунди не сумнівався, але потрібно віддати належне і Люку Кемпбелу – гідно тримався проти нашого чемпіона", – написав Беленюк в інстаграмі.

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