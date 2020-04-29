Зеленский меньше всего обязан олигархам в победе, – Рыбачук

Глава государства Владимир Зеленский часто появляется на телеканале "Украина", который принадлежит Ахметову. Именно медиа олигархов депутаты часто используют для своей политической защиты и уничтожения конкурентов. Что такое олигархат и как с ним можно бороться – читайте дальше.

Зеленский, появляясь на тех или иных телеканалах, пытается удержать олигархов, чтобы они не взялись за его рейтинг. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" высказал бывший глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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По его словам, каждый президент проходит этап, когда сначала обещает работать в интересах всего украинского народа, а заканчивает дружественными неформальными встречами в Офисе Президента, где крупный бизнес пытается в тишине решать свои вопросы.

Однако Зеленский, в отличие от других президентов, меньше всего обязан олигархам в победе. Но он прекрасно знает, как можно политический рейтинг свести на нет, используя такой мощный инструмент как телевизионные каналы олигархов,

– считает Рыбачук.



Олег Рыбачук / Фото 24 канала

Он добавил, что сам термин "деолигархизация" ввел предшественник Зеленского, но это больше декларативное понятие. И в действительности встречи с олигархами у настоящего президента не исчезали с начала каденции. Наиболее влиятельный олигарх, по мнению Рыбачука – это Ринат Ахметов. А вот Коломойский теряет свое влияние и у него сейчас нет шансов вернуть "Приватбанк".

Что делать, чтобы побороть олигархат

Рыбачук считает, что олигархи появляются там, где нет конкуренции и вместо этого делят сферы влияния. К тому же, все предлагают всем президентам одно и тоже – лояльные СМИ.

А олигархи имеют возможность держать монополии на секторы экономики. Поэтому нужно создать условия для бизнес-конкуренции,

– сказал Рыбачук.

Смотрите видео: какие СМИ принадлежат олигархам