23:30
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Зеленский меньше всего обязан олигархам в победе, – Рыбачук

      - Читати новину українською

      Глава государства Владимир Зеленский часто появляется на телеканале "Украина", который принадлежит Ахметову. Именно медиа олигархов депутаты часто используют для своей политической защиты и уничтожения конкурентов. Что такое олигархат и как с ним можно бороться – читайте дальше.

      Зеленский, появляясь на тех или иных телеканалах, пытается удержать олигархов, чтобы они не взялись за его рейтинг. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" высказал бывший глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Читайте также Просил опровергнуть, что причастен к коррупционным схемам: судья подал иск на ТРК "Люкс" и проиграл

      По его словам, каждый президент проходит этап, когда сначала обещает работать в интересах всего украинского народа, а заканчивает дружественными неформальными встречами в Офисе Президента, где крупный бизнес пытается в тишине решать свои вопросы.

      Однако Зеленский, в отличие от других президентов, меньше всего обязан олигархам в победе. Но он прекрасно знает, как можно политический рейтинг свести на нет, используя такой мощный инструмент как телевизионные каналы олигархов,
      – считает Рыбачук.

      рибачук
      Олег Рыбачук / Фото 24 канала

      Он добавил, что сам термин "деолигархизация" ввел предшественник Зеленского, но это больше декларативное понятие. И в действительности встречи с олигархами у настоящего президента не исчезали с начала каденции. Наиболее влиятельный олигарх, по мнению Рыбачука – это Ринат Ахметов. А вот Коломойский теряет свое влияние и у него сейчас нет шансов вернуть "Приватбанк".

      Что делать, чтобы побороть олигархат

      Рыбачук считает, что олигархи появляются там, где нет конкуренции и вместо этого делят сферы влияния. К тому же, все предлагают всем президентам одно и тоже – лояльные СМИ.

      А олигархи имеют возможность держать монополии на секторы экономики. Поэтому нужно создать условия для бизнес-конкуренции,
      – сказал Рыбачук.

      Смотрите видео: какие СМИ принадлежат олигархам

      супрун
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Ринат Ахметов Новости политики СМИ Медиа Игорь Коломойский Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      сегодня , 22:00 Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      Рынок земли есть: что нужно, чтобы он заработал?
      сегодня , 19:00 Рынок земли есть: что нужно, чтобы он заработал?
      Тимофій Милованов