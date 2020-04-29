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      Зеленський найменше зобов'язаний олігархам у перемозі, – Рибачук

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      Голова держави Володимир Зеленський часто з'являється на телеканалі "Україна", який належить Ахметову. Саме медіа олігархів депутати часто використовують для свого політичного захисту і знищення конкурентів. Що таке олігархат і як з ним можна боротися – читайте далі.

      Зеленський, з'являючись на тих чи інших телеканалах, намагається втримати олігархів, щоби вони не взялися за його рейтинг. Таку думку в ефірі 24 каналу в програмі "Гуд найт Юкрейн" висловив колишній голова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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      За його словами, кожен президент проходить етап, коли спершу обіцяє працювати на користь усього українського народу, а закінчує дружніми неформальними зустрічами в Офісі Президента, де великий бізнес намагається в тиші розв'язувати свої питання. 

      Проте Зеленський, на відміну від інших президентів, найменше зобов'язаний олігархам у перемозі. Але він чудово знає, як можна політичний рейтинг звести нанівець, використовуючи такий потужний інструмент як телевізійні канали олігархів,
      – вважає Рибачук.

      рибачук
      Олег Рибачук / Фото 24 каналу

      Він додав, що сам термін "деолігархізація" ввів попередник Зеленського, але це більше декларативне поняття. І насправді зустрічі з олігархами в теперішнього президента не зникали з початку каденції. Найбільш впливовий олігарх, на думку Рибачука, – це Рінат Ахметов. Натомість Коломойський втрачає свій вплив і у нього зараз немає шансів повернути "Приватбанк".

      Що робити, щоб побороти олігархат

      Рибачук вважає, що олігархи з'являються там, де немає конкуренції і замість цього ділять сфери впливу. До того ж, усі пропонують усі президентам одне й теж – лояльні медіа.

      Натомість олігархи мають можливість тримати монополії на сектори економіки. Тому потрібно створити умови для бізнес-конкуренції,
      – зазначив Рибачук.

      Дивіться відео: які ЗМІ належать олігархам
      супрун
      Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики ЗМІ Медіа Рінат Ахметов Ігор Коломойський Володимир Зеленський
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