Зеленский написал письмо главе Китая из-за коронавируса

Владимир Зеленский направил письмо главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса.

В письме говорится, что в Украине глубоко обеспокоены информацией о значительном количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в Офисе Президента.

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От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни,

– написал Зеленский.

Украинский президент пожелал скорейшего выздоровления больным. Владимир Зеленский выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа, КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

Глава государства подчеркнул, что "в это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины".

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала