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      Зеленский написал письмо главе Китая из-за коронавируса

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      Зеленский написал письмо Си Цзиньпину / Getty Images

      Владимир Зеленский направил письмо главе Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса.

      В письме говорится, что в Украине глубоко обеспокоены информацией о значительном количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в Офисе Президента.

      Обратите внимание: Коронавирус из Китая: последние новости

      От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни,
      – написал Зеленский.

      Украинский президент пожелал скорейшего выздоровления больным. Владимир Зеленский выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа, КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

      Глава государства подчеркнул, что "в это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины".

      Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

      • По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
      • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
      • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или диабет.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
      • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


      Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      40336
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус 2020 Новости политики Владимир Зеленский Китай Постраждалі Офіс Президента
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