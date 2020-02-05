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      Зеленський написав лист голові Китаю через коронавірус

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      Зеленський написав лист Сі Цзіньпіну / Getty Images

      Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну. Президент України висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від коронавірусу.

      У листі мовиться, що в Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, повідомили в Офісі Президента.

      Зверніть увагу: Коронавірус з Китаю: останні новини

      Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби,
      – написав Зеленський.

      Український президент побажав швидкого одужання хворим. Володимир Зеленський висловив впевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

      Глава держави наголосив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".

      Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

      • Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
      • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
      • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
      • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


      Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Коронавірус 2020 Здоров'я Китай Офіс Президента Постраждалі
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