Зеленський написав лист голові Китаю через коронавірус

Володимир Зеленський направив листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну. Президент України висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від коронавірусу.

У листі мовиться, що в Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, повідомили в Офісі Президента.

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Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби,

– написав Зеленський.

Український президент побажав швидкого одужання хворим. Володимир Зеленський висловив впевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього китайського народу КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

Глава держави наголосив, що "в цей складний час Китай може розраховувати на підтримку України".

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу