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      Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА: что известно о Романе Боднаре

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      Роман Боднар
      Роман Боднар / dzvin.media

      Зеленский уволил с должности председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко по поданному им заявлению. Следующим указом глава государства назначил на эту должность Романа Боднара.

      Об этом говорится в указах Зеленского на сайте президента.

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      Как сообщает местное издание "Прочерк", представлять Боднаря приехал не сам Зеленский, а первый заместитель главы его офиса Сергей Трофимов.

      Что известно о Романе Боднаре?Боднар – экс-сотрудник СБУ, участник боевых действий. Согласно декларации кандидата на должность, поданной в НАПК, Боднар зарегистрирован в Черновцах, но проживает в Мариуполе. Он владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 квадратных метров. Другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет 120 тысяч гривен.

      В 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 тысяч гривен зарплаты. Также он задекларировал одноразовую денежную помощь участника боевых действий в сумме 1265 грн. Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Новости Черкасс
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