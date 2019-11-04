Зеленський призначив нового главу Черкаської ОДА: що відомо про Романа Боднара

Зеленський звільнив з посади голови Черкаської обласної адміністрації Ігоря Шевченка згідно із поданою ним заявою. Наступним указом глава держави призначив на цю посаду Романа Боднара.

Про це йдеться в указах Зеленського на сайті президента.

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Як повідомляє місцеве видання "Прочерк", представляти Боднара приїхав не сам Зеленський, а перший заступник глави його офісу Сергій Трофімов.

Що відомо про Романа Боднара?Боднар – ексспівробітник СБУ, учасник бойових дій. Згідно із декларацією кандидата на посаду, поданою у НАЗК, Боднар зареєстрований у Чернівцях, але проживає у Маріуполі. Він володіє половиною квартири у Чернівцях загальною площею 78 квадратних метрів. Іншого нерухомого майна та автомобіля не має. Накопичень має 120 тисяч гривень.



У 2018 році Боднар працював у Головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях. Там він за рік отримав 438 тисяч гривень зарплатні. Також він задекларував одноразову грошову допомогу учасника бойових дій у сумі 1265 грн. Перед цим Боднар також подавав декларацію кандидата на посаду заступника голови Житомирської ОДА.