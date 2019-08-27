Зеленский назначил Петрова руководителем СБУ в Кировоградской области: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова руководителем управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Перед этим он был уволен с должности руководителя Департамента контрразведки СБУ.

Соответствующие указы об увольнении от одной должности и назначении на другую опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

Интересно: Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях

Что известно об Алексее Петрове?

Петров Алексей Геннадиевич – украинский контрразведчик, генерал-майор. С февраля 2017 года до августа 2019 года возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор. До 2017 года был директором учебно-научного института Службы безопасности Украины. Сейчас любая информация о нем на сайте института отсутствует.

В мае этого года украинские средства массовой информации писали, что Петров является одним из кандидатов на пост заместителя в. о. председателя Службы безопасности Ивана Баканова.