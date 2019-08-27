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      Зеленский назначил Петрова руководителем СБУ в Кировоградской области: что о нем известно

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      Алексей Петров стал главой управления СБУ в Кировоградской области
      Алексей Петров стал главой управления СБУ в Кировоградской области / zik.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова руководителем управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Перед этим он был уволен с должности руководителя Департамента контрразведки СБУ.

      Соответствующие указы об увольнении от одной должности и назначении на другую опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

      Интересно: Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях

      Что известно об Алексее Петрове?

      Петров Алексей Геннадиевич – украинский контрразведчик, генерал-майор. С февраля 2017 года до августа 2019 года возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

      Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор. До 2017 года был директором учебно-научного института Службы безопасности Украины. Сейчас любая информация о нем на сайте института отсутствует.

      В мае этого года украинские средства массовой информации писали, что Петров является одним из кандидатов на пост заместителя в. о. председателя Службы безопасности Ивана Баканова.

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      Теги: Назначения Зеленского СБУ Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офіс Президента Президент Украины Служба безопасности Украины
      Источник: 24 канал
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