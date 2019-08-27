Зеленський призначив Петрова керівником СБУ на Кіровоградщині: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова керівником управління Служби безпеки України у Кіровоградській області. Перед цим його було звільнено з посади керівника Департаменту контррозвідки СБУ.

Відповідні укази про звільнення з однієї посади та призначення на іншу опубліковані на сайті Офісу Президента України.

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Що відомо про Олексія Петрова?

Петров Олексій Геннадійович – український контррозвідник, генерал-майор. З лютого 2017 року до серпня 2019 року очолював Департамент контррозвідки Служби безпеки України.

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор. До 2017 року був директором навчально-наукового інституту Служби безпеки України. Зараз будь-яка інформація про нього на сайті інституту відсутня.

У травні цього року українські засоби масової інформації писали, що Петров є одним з кандидатів на пост заступника в. о. голови Служби безпеки Івана Баканова.