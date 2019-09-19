Зеленский назначил Стадника председателем Николаевской ОГА: что о нем известно

Александр Стадник возглавил Николаевскую областную государственную админстрацию. Его на эту должность своим указом назначил президент Владимир Зеленский.

Соответствующий документ №707 от 18 сентября появился на сайте украинского гаранта.

"Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации", – говорится в указе за подписью Зеленского.

Кто такой Александр Стадник

Ему 42 года и он является уроженцем Кировоградской области. Выпускник Киевского национального университета внутренних дел, который окончил в 2006 году по специальности "Правоведение".

В свое время он работал в органах Государственной налоговой инспекции. К примеру, в 2015 году его назначили на должность исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева. Однако в 2017 году с этой должности его уволили. Далее Стадник работал в ООО" Динадис бизнес тревел", специализирующемся на деловых турах.

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