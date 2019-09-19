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      Зеленский назначил Стадника председателем Николаевской ОГА: что о нем известно

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      Александр Стадник
      Александр Стадник / "Думская"

      Александр Стадник возглавил Николаевскую областную государственную админстрацию. Его на эту должность своим указом назначил президент Владимир Зеленский.

      Соответствующий документ №707 от 18 сентября появился на сайте украинского гаранта.

      "Назначить Стадника Александра Васильевича председателем Николаевской областной государственной администрации", – говорится в указе за подписью Зеленского.

      Кто такой Александр Стадник

      Ему 42 года и он является уроженцем Кировоградской области. Выпускник Киевского национального университета внутренних дел, который окончил в 2006 году по специальности "Правоведение".

      В свое время он работал в органах Государственной налоговой инспекции. К примеру, в 2015 году его назначили на должность исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева. Однако в 2017 году с этой должности его уволили. Далее Стадник работал в ООО" Динадис бизнес тревел", специализирующемся на деловых турах.

      Новость дополняется

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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