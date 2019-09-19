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      Зеленський призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА: що про нього відомо

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      Олександр Стаднік
      Олександр Стаднік / "Думская"

      42-річний Олександр Стаднік очолив Миколаївську обласну державну адмінстрацію. Його на цю посаду своїм указом призначив президент Володимир Зеленський.

      Відповідний документ №707 від 18 вересня з’явився на сайті українського гаранта.

      Зверніть увагу! Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА: чим він відомий

      "Призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації", – мовиться в указі за підписом Зеленського.

      Стаднік, Зеленський, президент, Миколаївська ОДА

      Хто такий Олександр Стаднік

      Де вчився

      Згідно з офіційною біографією, народився він 7 липня 1977 року у селі Смоліне на Кіровоградщині. Є випускником Київського національного університету внутрішніх справ, який закінчив у 2006 році за спеціальністю "Правознавство". Також він у 2013 році отримав спеціальне звання – інспектор податкової та митної справи І рангу.  З 2011  мав Стаднік і статус адвоката, але за два роки його свідоцтво було припинено. Зараз він запевняє, що членство у Раді адвокатів Києва. Наразі він є головою громадського об'єднання "Незалежне бюро розслідувань".

      Де працював

      У 90-х Стаднік працював у різних сферах, не пов’язаних з юридичною діяльністю. Зокрема, він був слюсарем з ремонту автомобілів у Смолінському руднику Востюка, заступником начальника торгового відділу Українсько-американського підприємства "АМГ - Україна", а також був інспектором відділу охорони у київській фірмі "Альфа-Щит" і начальником охорони товариства "АМГ – Україна". З 2003-го по 2008 рік з перервами працював юристом у київській фірмі "Калімфо".

      Потім потрапив до органів Державної податкової інспекції. Спершу працював ревізором-інспектором у податковій інспекції, далі очолював столичне управління контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Стаднік був начальником київського управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Міндоходів, а пізніше – такого ж управління Державної фіскальної служби у Києві. У 2015 році його призначили на посаду виконувача обов’язків голови Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Києва. Проте у 2017 році з цієї посади його звільнили. Опісля Стаднік працював у ТОВ "Динадіс бізнес тревел", що спеціалізується на ділових турах.

      Що вказав у своїй декларації 

      Щодо електронної декларації, то у 2018 році заробив лише 15 тисяч гривень. Натомість його дружина Ольга Шульженко виявилася багатшою. Так, завдяки своєму бізнесу (продає взуття та одяг в мережі) за минулий рік жінка задекларувала 674 тисяч гривень доходу. Водночас 3 мільйони гривень їй подарував батько, який також є зареєстрованим як підприємець-виробник взуття у Миколаєві. Ще 824,2 тисячі гривень Шульженко отримала від продажу рухомого майна, але що саме вона продавала, у декларації не зазначено. Покупцем виявився Андрій Сергійович Лада,повний тезка якого був помічником нардепа Сергій Скуратовського від "Радикальної партії". Водночас готівкою Стаднік збергіає 450 тисяч гривень та 18 тисяч доларів, а його дружина 2 мільйони 700 тисяч гривень.

      Стаднік разом із дружиною володіють ділянкою у Броварському районі на Київщині площею 1200 квадратних метрів та квартирою у Смоліно на Кіровоградщині площею 52,2 квадратних метри. Живуть вони зараз у Києві, але власної нерухомості у столиці не мають. Щоправда, Стаднік декларує користування квартирою на 125 квадратних метри, в якій живе за згодою власника – Василя Слободяника.

      Їздить він на Porshe Cayenne 2012 року. Зауважимо, що вона нібито коштувала лише 49 тисяч гривень. За словами журналістів-розслідувачів, така сума може свідчити про спробу обійти безготівковий розрахунок, адже угоди готівкою дозволено в межах саме 50 тисяч гривень. Його дружина має Mercedes-Benz GLE 250 2018 року випуску.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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