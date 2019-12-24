21:30
24 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров ушел в UFC. Россия – для грустных
      Вєсті Кремля
      23:26, 23 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Зеленский назначил Тимченко главой СБУ в Ровненской области

      22 Читати новину українською
      Зеленский назначил нового главу СБУ в Ровненской области / ukrinform.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Им стал 40-летний подполковник СБУ Андрей Тимченко.

      Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

      Интересно: Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

      Информации о новоназначенном главе Службы безопасности Ровненской области в ​​свободном доступе крайне мало, из чего можно сделать вывод о его непубличности.

      Андрей Тимченко исполнял обязанности главы управления СБУ после увольнения предыдущего областного руководства. Он выполнял эти функции, работая заместителем главы управления.

      До этого Тимченко работал в управлении контрразведке по защите интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

      У него есть звание подполковника СБУ.

      Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА: что о нем известно
      сегодня
      1406
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Назначения Зеленского Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины Служба безопасности Украины СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
      Юлія Бабич 9
      сегодня , 19:00 Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году
      Вісент Луїс 42
      сегодня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1945
      сегодня , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 445
      сегодня , 16:00 Что такое TikTok: почему он так популярен и как работает приложение
      Михайло Года 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук