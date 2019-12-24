Зеленский назначил Тимченко главой СБУ в Ровненской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Им стал 40-летний подполковник СБУ Андрей Тимченко.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

Интересно: Зеленский решил уволить глав Закарпатской и Львовской ОГА

Информации о новоназначенном главе Службы безопасности Ровненской области в ​​свободном доступе крайне мало, из чего можно сделать вывод о его непубличности.

Андрей Тимченко исполнял обязанности главы управления СБУ после увольнения предыдущего областного руководства. Он выполнял эти функции, работая заместителем главы управления.

До этого Тимченко работал в управлении контрразведке по защите интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

У него есть звание подполковника СБУ.