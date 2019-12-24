Зеленский назначил Тимченко главой СБУ в Ровненской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Им стал 40-летний подполковник СБУ Андрей Тимченко.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
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Информации о новоназначенном главе Службы безопасности Ровненской области в свободном доступе крайне мало, из чего можно сделать вывод о его непубличности.
Андрей Тимченко исполнял обязанности главы управления СБУ после увольнения предыдущего областного руководства. Он выполнял эти функции, работая заместителем главы управления.
До этого Тимченко работал в управлении контрразведке по защите интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.
У него есть звание подполковника СБУ.