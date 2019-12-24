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      Зеленський призначив Тимченка головою СБУ на Рівненщині

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      Зеленський призначив нового голову СБУ у Рівненській області / ukrinform.ua

      Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову управління Служби безпеки України у Рівненській області. Ним став 40-річний підполковник СБУ Андрій Тимченко.

      Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента України.

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      Інформації про новопризначеного голову Служби безпеки на Рівненщині у вільному доступі вкрай мало, з чого можна зробити висновок про його непублічність.

      Андрій Тимченко виконував обов'язки голови управління СБУ після звільнення попереднього обласного керівництва. Він виконував ці функції, працюючи заступником голови управління.

      До цього Тимченко працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

      У нього є звання підполковника СБУ.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Призначення Зеленського Новини політики СБУ Служба безпеки України Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента
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