Президент Украины Владимир Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одной из своих приоритетных задач, и пообещал обеспечивать его поддержку и развитие.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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Поддержка украинского кинопроизводства – одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград,

– отметил Зеленский.

По случаю 100-летнего юбилея Одесской киноиндустрии, и открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", он поздравил всех кинематографистов Украины.

Президент отметил, что до недавнего времени он сам принадлежал к кинематографического сообщества и поздравил всех с началом кинематографической недели в Украине.

В марте 2017 году Верховная Рада приняла законопроект №3081-д о государственной поддержке кинематографа в Украине. Согласно которому телерадиокомпании обязали до 1 января 2022 года не менее 15 процентов месячного времени демонстрировать украинские фильмы, а после 1 января 2022 – не менее 30 процентов.

В декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на 2018 год на поддержку кино государство выделило 1 миллиард гривен.