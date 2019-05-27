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      Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетних завдань, та пообіцяв забезпечувати його підтримку та розвиток.

      Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

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      Підтримка українського кіновиробництва — одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород,
      – зазначив Зеленський.

      З нагоди 100-річного ювілею Одеської кіноіндустрії, і відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", він привітав всіх кінематографістів України.

      Президент зазначив, що до недавнього часу він сам належав до кінематографічної спільноти та привітав усіх із початком кінематографічного тижня в Україні.

      У березні 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №3081-д про державну підтримку кінематографа в Україні. Згідно з яким телерадіокомпанії зобов'язали до 1 січня 2022 року щонайменше 15 відсотків місячного часу демонструвати українські фільми, а після 1 січня 2022 року – не менше ніж 30 відсотків.

      В грудні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на 2018 рік на підтримку кіно держава виділила 1 мільярд гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики
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