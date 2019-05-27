Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань
Президент України Володимир Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетних завдань, та пообіцяв забезпечувати його підтримку та розвиток.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
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Підтримка українського кіновиробництва — одне з пріоритетних завдань. Чекаємо крутих фільмів на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород,
– зазначив Зеленський.
З нагоди 100-річного ювілею Одеської кіноіндустрії, і відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість", він привітав всіх кінематографістів України.
Президент зазначив, що до недавнього часу він сам належав до кінематографічної спільноти та привітав усіх із початком кінематографічного тижня в Україні.
У березні 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №3081-д про державну підтримку кінематографа в Україні. Згідно з яким телерадіокомпанії зобов'язали до 1 січня 2022 року щонайменше 15 відсотків місячного часу демонструвати українські фільми, а після 1 січня 2022 року – не менше ніж 30 відсотків.
В грудні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що на 2018 рік на підтримку кіно держава виділила 1 мільярд гривень.