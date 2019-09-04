21:18
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Зеленский не подписал законопроект о химической кастрации педофилов

      759 Читати новину українською
      Зеленский не поддержал закон, принятый предыдущей Радой
      Зеленский не поддержал закон, принятый предыдущей Радой / .president.gov.ua

      Законопроект об усилении ответственности за преступления в отношении детей, в том числе половые, Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями. Этот документ ранее, в июле, приняла предыдущая Рада и подписал Парубий.

      "Возвращено с предложениями президента" 4 сентября – сообщение об этом обнародовали на странице законопроекта 6449 на сайте Верховной Рады.

      Читайте также: С начала года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия

      Закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей Рада приняла 11 июля большинством в 247 голосов. 19 июля его подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и документ прислали на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

      Говорится именно о том законопроекте, где предусмотрена принудительная химическая кастрация за изнасилование малолетних и формирования публичного реестра педофилов. Его название: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

      Отметим, что ускоренно Рада рассматривал указанный законопроект после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимые голоса на сайте Рады, а Комитет ВР поддержал законопроект.

      Эту петицию зарегистрировали после ужасного убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую правоохранители обнаружили мертвой и полностью раздетой.

      Что изменилось в Уголовном кодексе?

      ► Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации:
      – осужденным за определенные преступления против детей вводят специальные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность.

      ► Предусмотрено создать публичный реестр, куда внесут всех лиц, осужденных за изнасилование детей или развращение несовершеннолетних.

      ► Усиливают уголовной ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних:
      – за изнасилование несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет (пока только до 12 лет),
      – за развратные действия в отношении детей, не достигших 16 лет, будут наказывать лишением свободы до 5 лет (пока – только до 3).

      ► Над осужденными за половые преступления против детей и несовершеннолетних установят пожизненный административный надзор полиции.

      Насилля
      Насилие над женщинами и детьми в Украине / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
      сегодня
      4040
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Владимир Зеленский Верховная Рада Законодательство Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
      1
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 57
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      733
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      67
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 478
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук