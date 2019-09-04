Зеленский не подписал законопроект о химической кастрации педофилов
Законопроект об усилении ответственности за преступления в отношении детей, в том числе половые, Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями. Этот документ ранее, в июле, приняла предыдущая Рада и подписал Парубий.
"Возвращено с предложениями президента" 4 сентября – сообщение об этом обнародовали на странице законопроекта 6449 на сайте Верховной Рады.
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Закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей Рада приняла 11 июля большинством в 247 голосов. 19 июля его подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и документ прислали на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.
Говорится именно о том законопроекте, где предусмотрена принудительная химическая кастрация за изнасилование малолетних и формирования публичного реестра педофилов. Его название: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".
Отметим, что ускоренно Рада рассматривал указанный законопроект после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимые голоса на сайте Рады, а Комитет ВР поддержал законопроект.
Эту петицию зарегистрировали после ужасного убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую правоохранители обнаружили мертвой и полностью раздетой.
Что изменилось в Уголовном кодексе?
► Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации:
– осужденным за определенные преступления против детей вводят специальные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность.
► Предусмотрено создать публичный реестр, куда внесут всех лиц, осужденных за изнасилование детей или развращение несовершеннолетних.
► Усиливают уголовной ответственности за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних:
– за изнасилование несовершеннолетних: лишение свободы на срок от 7 до 15 лет (пока только до 12 лет),
– за развратные действия в отношении детей, не достигших 16 лет, будут наказывать лишением свободы до 5 лет (пока – только до 3).
► Над осужденными за половые преступления против детей и несовершеннолетних установят пожизненный административный надзор полиции.
Насилие над женщинами и детьми в Украине / Инфографика 24 канала