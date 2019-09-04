Зеленский не подписал законопроект о химической кастрации педофилов

Законопроект об усилении ответственности за преступления в отношении детей, в том числе половые, Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями. Этот документ ранее, в июле, приняла предыдущая Рада и подписал Парубий.

"Возвращено с предложениями президента" 4 сентября – сообщение об этом обнародовали на странице законопроекта 6449 на сайте Верховной Рады.

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Закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей Рада приняла 11 июля большинством в 247 голосов. 19 июля его подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и документ прислали на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Говорится именно о том законопроекте, где предусмотрена принудительная химическая кастрация за изнасилование малолетних и формирования публичного реестра педофилов. Его название: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".