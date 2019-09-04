Зеленський не підписав законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів

Законопроєкт про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, у тому числі статеві, Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Цей документ раніше, у липні, ухвалила попередня Рада та підписав Парубій.

"Повернуто з пропозиціями президента" 4 вересня – повідомлення про це оприлюднили на сторінці законопроєкту 6449 на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Від початку року 32 дитини постраждали від сексуального насилля

Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей Рада ухвалила 11 липня більшістю у 247 голосів. 19 липня його підписав тодішній спікер парламенту Андрій Парубій і документ надіслали на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Мовиться саме про той законопроєкт, де передбачена примусова хімічна кастрація за зґвалтування малолітніх та формування публічного реєстру педофілів. Його назва: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості".