Зеленський не підписав законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів
Законопроєкт про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, у тому числі статеві, Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Цей документ раніше, у липні, ухвалила попередня Рада та підписав Парубій.
"Повернуто з пропозиціями президента" 4 вересня – повідомлення про це оприлюднили на сторінці законопроєкту 6449 на сайті Верховної Ради.
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Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей Рада ухвалила 11 липня більшістю у 247 голосів. 19 липня його підписав тодішній спікер парламенту Андрій Парубій і документ надіслали на підпис Президенту Володимиру Зеленському.
Мовиться саме про той законопроєкт, де передбачена примусова хімічна кастрація за зґвалтування малолітніх та формування публічного реєстру педофілів. Його назва: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості".
Зазначимо, що прискорено рада розглядала вказаний законопроєкт після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроєкт.
Цю петицію зареєстрували після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лук'яненко, яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою.
Що змінилося б у Кримінальному кодексі?
► Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею 59-1 про примусову хімічну кастрацію:
– засудженим за певні злочини проти дітей вводять спеціальні препарати, які знижують лібідо та сексуальну активність.
► Передбачено створити публічний реєстр, куди внесуть усіх осіб, засуджених за зґвалтування дітей чи розбещення неповнолітніх.
► Посилюють кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх:
– за зґвалтування неповнолітніх: позбавлення волі на термін від 7 до 15 років (поки що лише до 12 років),
– за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16 років, каратимуть позбавленням волі до 5 років (поки – лише до 3).
► Над засудженими за статеві злочини проти дітей та неповнолітніх встановлять довічний адміністративний нагляд поліції.
Насильство над жінками та дітьми в Україні / Інфографіка 24 каналу