Петиція на підтримку закону Дарії Лук'яненко проти педофілів зібрала необхідні голоси

Петиція проти педофілів "Захист дітей від сексуального насильства" або ж "за закон Дарії Лук’яненко" на сайті Верховної Ради зібрала необхідну для розгляду парламентом кількість голосів – 26 тисяч 489.

Ще 2 роки тому розробили законопроект №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", але він досі проходить доопрацювання. 27 травня юристка-кримінолог Анна Маляр зареєструвала на сайті парламенту відповідну петицію, щоб нардепи нарешті розглянули цей законопроект.

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Петиція спершу не надто активно набирала голоси. Проте все змінилося, коли в суспільстві набуло резонансу вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині. Так, українці почали масово підписувати петицію проти педофілів, яку вже навіть назвали на честь загиблої Дарії. 22 червня документ перевищив позначку у 25 тисяч голосів – необхідну кількість для розгляду петиції.



Петиція за захист дітей від сексувального насильства набрала необхідні голоси

Що пропонує законопроект про захист дітей від сексуального насильства?

Введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Документ пропонує не допускати до роботи у дитячих закладах тих, хто був засуджений за сексуальне насильство над дітьми. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мін’юст, а інформацію отримуватимуть керівники дитячих закладів.

Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

Хімічну кастрацію. Це медичний захід, передбачений для тих, хто скоїв особливо важкий статевий злочин щодо дитини або – тих, кому психіатри встановили діагноз "педофілія". Хімічну кастрацію проводять через введення в організм медикаментів, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

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Що відомо про вбивство Дарії Лук’яненко?

11-річну Дарію знайшли мертвою у вигрібній ямі через 6 днів після зникнення в селі Іванівка на Одещині – 19 червня. У день зникнення дитина йшла на танцювальний гурток, проте не з’явилась ні там, ні вдома. До пошуків дівчинки долучились сотні людей – від правоохоронців та кінологів до волонтерів.



Підозрюваний у вбивстві Дарії Лук'яненко Микола Тарасов та загибла дівчинка

Зрештою, дитину знайшли мертвою у вигрібній ямі одного з приватних будинків Іванівки. Підозрюваний у вбивстві Дарії – мешканець цього будинку, 26-річний Микола Тарасов, який ніде не навчався та не працював. Суд вже арештував чоловіка на 2 місяці, йому висунули обвинувачення одразу за 4-ма кримінальними статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Тарасову загрожує довічне ув’язнення. До речі, батько підозрюваного був засуджений на 5 років за спробу зґвалтування ще у 90-тих роках.

У поліції розповіли, як підозрюваний вбивав Дарію. Він роздягнув дитину і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір – то почав душити її. Потім підозрюваний вдарив дівчинку в шию ножем або шилом, перерізавши сонну артерію. Після цього зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло випливти на поверхню. На голову Дарії він надягнув пакет і теж замотав його скотчем, щоб дитина не могла дихати. Після цього скинув у вигрібну яму.