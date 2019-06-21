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      В Україні створили петицію на підтримку "закону Дарії Лук'яненко" проти сексуального насильства

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      Петиція Дарія Лук'яненко - набрала вже понад 16 тисяч голосів
      В Україні створили петицію проти сексуального насильства / Фото з відкритих джерел

      В Україні щорічно розслідується до 5 тисяч кримінальних справ, пов'язаних із сексуальними насильствами над дітьми. Відтак, після останніх гучних історій, українці масово підписують петицію про захист дітей – наразі вона вже назбирала понад 16 тисяч підписів.

      Електронну петицію на сайті Верховної Ради створила Анна Маляр.

      Все, що відомо про зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко – читайте у матеріалі 24 каналу

      У тексті петиції зазначається, що за даними досліджень, яке проводила Рада Європи півроку тому, 21% опитаних дітей зазнавали сексуального насильства. Наразі – це світова тенденція. Дітей дедалі частіше втягують у порно- та секс-індустрію, а в інтернеті діти стають легкою здобиччю педофілів. 

      Для убереження від таких випадків в Україні необхідні зміни до законодавства. Ще два роки тому було розроблено законопроект №6607, який спрямований на захист дітей від сексуального насильства, але він досі проходить доопрацювання. 

      Які нововведення пропонує закон проти сексуального насильства?

      • Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Не можна допускати до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст, а інформацію отримуватимуть керівники дитячих закладів.

      • Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. 

      • Хімічна кастрація. Це захід медичного характеру, передбачений для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини або мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

      Скільки підписів назбирала петиція проти сексуального насильства над дітьми
      Скільки підписів назбирала петиція проти сексуального насильства над дітьми

      Закликав підписати петицію "за закон Дарії Лук‘яненко" і заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook. "Кожного дня від цих покидьків страждають діти. Поки для кожного із нас це інші діти, але якщо нічого не робити, жертвою покидьків стануть наші діти", – додав він.

      Чому закон хочуть назвати іменем загиблої Дарії Лук'яненко?

      Зниклу напередодні 11-річну Дарію знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Він розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Активісти хочуть назвати закон проти сексуальної педофілії саме її іменем.

      Авторка петиції Анна Маляр, яка працює юристкою-кримінологом, наголосила, що навіть в США закон про запровадження реєстру педофілів носить прізвище згвалтованої і вбитої дівчинки Меган. Бо саме її смерть стала останньої краплею для суспільства, яке почало вимагати рішучих змін до законодавства.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Законодавство Дарія Лук'яненко В'ячеслав Аброськін
      Джерело: 24 канал
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