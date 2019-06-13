Кожна п'ята дитина в Україні страждає від насилля: як це виправити

Про те, які права дітей найчастіше порушуються в Україні та як цьому зарадити у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповіла представниця Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина.

– Проблема полягає у тому, що до дитини ставляться переважно як до людини меншої вартості. Дитину не сприймають як особистість абсолютно рівноправну, яка має такі ж права, що й дорослі, навіть трохи більше. Тому діти не завжди можуть усвідомлювати наскільки вони можуть бути захищеними і до кого треба звернутися. Варто наголосити, що дитину потрібно сприймати як рівнозначного партнера, зважати на те, що вона має такі ж права, як і дорослі.

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Які права дітей найчастіше порушують в Україні

Насильство залишається головною бідою українського дитинства. У 2018 році в Україні було скоєно понад 4,5 тисячі злочинів проти неповнолітніх, з них третина – тяжкі та особливо тяжкі. В Україні від насилля страждає кожна п'ята дитина. Причина сумної статистики полягають у тому, що діти або не знають до кого звернутися по допомогу, або бояться це робити.

Нерідко права дітей порушуються слідчими та суддями. Зокрема право малечі на вільне висловлення думок та поглядів. Наприклад, під час всиновлення та влаштування до дитячих будинків служителі Феміди не враховують думку дітей-сиріт та позбавлених батьківського виховання. Показовим є й те, що під час розлучення батьків дитина здебільшого залишається жити з мамою, хоча вона може цього не хотіти.



Здебільшого думку дітей ніхто не враховує

– На мій погляд, питання правосуддя є найболючішим. Адже дитина не сприймається як рівнозначний учасник правовідносин, і де-юре неповнолітня особа є в законодавчому процесі, а де-факто – немає.

Як змінилася ситуація за останні роки

– Безумовно, система змінюється на краще. Наприклад, ми спостерігаємо, що ставлення працівників СІЗО до дітей, що зчинили злочин стало більш лояльним. Якщо говорити про судову систему та правоохоронців – то все набагато складніше.



Інтерв'ю з Аксаною Філіпішиною

Що потрібно змінити

– Це комплекс заходів. Потрібно запровадити ротацію чи певну професійну атестацію людей, що вже давно працюють з дітьми, адже їх співчуття з роками притупляється, вони звикають до страждань.

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