Зеленский продолжает поиск кандидатов на руководителя Минздрава

Президент Владимир Зеленский все еще не определился, кого хочет видеть главой Минздрава, и проводит собеседования с кандидатами.

Сейчас он проводит переговоры с Зоряной Черненко, сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

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Кто такая Зоряна Черненко?

Зоряна Черненко – ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

Также она является председателем комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе охраны здоровья Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана Факультета правовых наук.

Также она является бывшей женой нардепа (они в разводе уже два года – ред.) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами.