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      Зеленский продолжает поиск кандидатов на руководителя Минздрава

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      Зоряна Черненко
      Зоряна Черненко / Скриншот

      Президент Владимир Зеленский все еще не определился, кого хочет видеть главой Минздрава, и проводит собеседования с кандидатами.

      Сейчас он проводит переговоры с Зоряной Черненко, сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

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      Кто такая Зоряна Черненко?

      Зоряна Черненко – ведущий эксперт в "Реанимационном пакете реформ" по вопросам медицинской реформы, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

      Также она является председателем комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины.

      Зоряна Черненко является доцентом, преподает в Школе охраны здоровья Киево-Могилянской академии курсы "Правовое регулирование охраны здоровья" и "Основы медицинского права". Кроме того, она является заместителем декана Факультета правовых наук.

      Также она является бывшей женой нардепа (они в разводе уже два года – ред.) VIIІ созыва Верховной Рады от БПП и экс-главы правления Комитета избирателей Украины Александра Черненко, который хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед выборами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Новости Здоровье Владимир Зеленский Новое Правительство Министерство здравоохранения Украины
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