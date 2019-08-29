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      Зеленський продовжує пошук кандидатів на керівника МОЗ

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      Зоряна Черненко
      Зоряна Черненко / Скріншот

      Президент Володимир Зеленський все ще не визначився, кого хоче бачити очільником МОЗ та проводить співбесіди з кандидатами.

      Наразі він проводить переговори з Зоряною Черненко, повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

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      Хто така Зоряна Черненко?

      Зоряна Черненко – провідна експертка в "Реанімаційному пакеті реформ" з питань медичної реформи, голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

      Також вона є головою комісії з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

      Зоряна Черненко є доцентом, викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянської академії курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права". Крім того, вона є заступником декану Факультету правничих наук.

      Також вона є колишньою дружиною нардепа (вони в розлученні вже два роки – ред.) VIIІ скликання Верховної Ради від БПП і екс-глави правління Комітету виборців України Олександра Черненка, який хотів заборонити показ серіалу "Слуга народу" перед виборами.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Володимир Зеленський Міністерство охорони здоров’я Новий Уряд
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