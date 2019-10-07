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      Зеленский не ставленник Путина и не должен выполнять его прихоти, – Кабакаев

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      Говоря о формуле Штайнмайера, многие эксперты начинают сомневаться, сознательно ли Президент Украины Владимир Зеленский пошел на этот шаг и не согласится ли Украина на условия Владимира Путина.

      Координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в прямом эфире 24 каналу рассказал, что он видит факты, что Зеленский хочет внести законопроект на постоянной основе с формулой Штайнмайера, которая предусматривает начало выборов без всяких составляющих безопасности.

      Важно! Откуда взялась и что предусматривает формула Штайнмайера: объяснение самого Штайнмайера

      По его словам, представители партии "Слуги народа" уверяли, что планируют провести местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированные территории.

      То есть нам постоянно говорят, что мы должны примиряться с Владимиром Путиным на его условия. Безусловно вече на Майдане (речь идет об акции против формулы Штайнмайера 6 октября, – 24 канал) будет продолжаться, если мы будем идти на условия Путина. Но Зеленский все же Президент Украины, а не ставленник Путина и не должен выполнять прихоти президента РФ,
      заявил Кабакаев.

      Он также добавил, что ради "встречи Зеленский уже уступает интересами Украины: вводя формулу Штайнмайера, отводя войска на Донбассе, хотя не понятно, сделает ли это и российская сторона".

      Что такое формула Штайнмайера и что она предусматривает?

      Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою формулу по восстановлению мира на Донбассе. В документе, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. Если же последняя признает их свободными, в Украине должна начать действовать новая редакция закона об особом статусе Донбасса. Взамен Киев получает контроль над границей.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • прекращение огня;
      • разведения войск;
      • принятие парламентом закона об амнистии боевиков;
      • проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      сегодня
      10615
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Формула Штайнмайера Владимир Путин Владимир Зеленский
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