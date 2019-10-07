Зеленський не ставленик Путіна і не повинен виконувати його забаганки, – Кабакаєв

Говорячи про формулу Штайнмаєра, багато експертів починають сумніватися, чи свідомо Президент України Володимир Зеленський пішов на цей крок і чи не погодиться Україна на умови Володимира Путіна.

Так, координатор проєкту "Стоп терор" Семен Кабакаєв у прямому етері 24 каналу, що він бачить факти, що Зеленський хоче внести законопроєкт на постійній основі з формулою Штайнмаєра, яка передбачає початок виборів без всіляких безпекових складових.

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За його словами, представники партії "Слуги народу" запевняли, що планують провести місцеві вибори по всій території України включно з окупованими територіями.

Тобто нам постійно кажуть, що ми повинні примирятися з Володимиром Путіним на його умови. Безумовно віче на Майдані (йдеться про акцію проти формули Штайнмаєра 6 жовтня, – 24 канал) буде продовжуватися, якщо ми будемо йти на умови Путіна. Але Зеленський все-таки Президент України, а не ставленик Путіна і не повинен виконувати забаганки президента РФ,

– заявив Кабакаєв.

Він також додав, що заради "зустрічі Зеленський вже поступається інтересами України: вводячи формулу Штайнмаєра, відводячи війська на Донбасі, хоча не зрозуміло, чи зробить це і російська сторона".

Що таке формула Штайнмаєра та що вона передбачає?

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував свою формулу з відновлення миру на Донбасі. У документі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Якщо ж остання визнає їх вільними, Україні має почати діяти нова редакція закону про особливий статус Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

Формула Штайнмайєра передбачає:

припинення вогню;

розведення військ;

ухвалення парламентом закону про амністію бойовиків;

проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу