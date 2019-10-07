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      Зеленський не ставленик Путіна і не повинен виконувати його забаганки, – Кабакаєв

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      Говорячи про формулу Штайнмаєра, багато експертів починають сумніватися, чи свідомо Президент України Володимир Зеленський пішов на цей крок і чи не погодиться Україна на умови Володимира Путіна.

      Так, координатор проєкту "Стоп терор" Семен Кабакаєв у прямому етері 24 каналу, що він бачить факти, що Зеленський хоче внести законопроєкт на постійній основі з формулою Штайнмаєра, яка передбачає початок виборів без всіляких безпекових складових.

      Важливо! Звідки взялась і що передбачає формула Штайнмаєра: пояснення самого Штайнмаєра

      За його словами, представники партії "Слуги народу" запевняли, що планують провести місцеві вибори по всій території України включно з окупованими територіями.

      Тобто нам постійно кажуть, що ми повинні примирятися з Володимиром Путіним на його умови. Безумовно віче на Майдані (йдеться про акцію проти формули Штайнмаєра 6 жовтня, – 24 канал) буде продовжуватися, якщо ми будемо йти на умови Путіна. Але Зеленський все-таки Президент України, а не ставленик Путіна і не повинен виконувати забаганки президента РФ,
      – заявив Кабакаєв.

      Він також додав, що заради "зустрічі Зеленський вже поступається інтересами України: вводячи формулу Штайнмаєра, відводячи війська на Донбасі, хоча не зрозуміло, чи зробить це і російська сторона".

      Що таке формула Штайнмаєра та що вона передбачає?

      Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував свою формулу з відновлення миру на Донбасі. У документі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Якщо ж остання визнає їх вільними, Україні має почати діяти нова редакція закону про особливий статус Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

      Формула Штайнмайєра передбачає:

      • припинення вогню;
      • розведення військ;
      • ухвалення парламентом закону про амністію бойовиків;
      • проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Володимир Путін
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