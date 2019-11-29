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      Зеленский о делах Майдана: Рада рассмотрит необходимые изменения 3 декабря

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      Рада рассмотрит изменения в законе о ГБР в делах Майдана 3 декабря, – Зеленский / Getty Images

      Верховная рада Украины 3 декабря рассмотрит изменения в законе о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана.

      Этот вопрос будет первым на повестке дня, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников прокуратуры.

      Важно: Адвокат Закревская рассказала, как в "Слуге народа" отреагировали на ее голодовку

      Глава государства подчеркнул, что "никто не позволит сливать дела Майдана".

      Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом на повестке дня Верховной рады Украины будут очень важные изменения в законе о Государственном бюро расследований,
      – сказал Зеленский.

      Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Что грозит расследованиям дел Майдана

      • Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.
      • В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
      • 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватку следователей.
      • Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

       Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку – она длится уже 9 дней.

      Закревская голодает из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Расследования Верховная Рада Государственное бюро расследований
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