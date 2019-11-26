Адвокат Закревская рассказала, как в "Слуге народа" отреагировали на ее голодовку

Адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская, которая голодает уже шестые сутки, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы осмотреть необходимые поправки в закон о ГБР.

Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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По ее словам, шли определенные консультации относительно того, захотят ли назначить внеочередное заседание, чтобы рассмотреть поправку раньше.

Пока что из партии "Слуги народа" часть депутатов готова это сделать, часть – нет. И руководство, и спикер партии говорят, что не могут собрать достаточного количества людей для голосования,

– объяснила Закревская.

Также она добавила, что 27 ноября профильный комитет будет рассматривать редакционные правки в поправку. И подчеркнула, что существует еще одна проблема – так называемый фейковый отдел в ГБР.

"Еще одна проблема, о которой мы узнали, что так называемый фейковый отдел в ГБР, который создал Труба, насчитывает 25 человек. Это критически мало, это ненормально для такого количества дел. Очевидно, что нужно создавать полноценное управление – а это 50-70 следователей", – подчеркнула адвокат.

Сегодня во время встречи премьера с потерпевшими, с ранеными и частью Кабмина якобы дали нам надежду, что планируют увеличить штатную численность ГБР, и благодаря этому образовать полноценное управление, в которое смогут перейти следователи, что уже осуществляли расследование и далее добирать по конкурсу других,

– отметила Закревская.

Однако она подчеркнула: даже, если 3 декабря примется поправка, то еще будет длится неделя для подписи президента.

"В общем, если все пойдет даже по наилучшему сценарию, то у нас с 21 ноября и до середины января расследование так и не будет происходить. Это уже очень плохо, но по крайней мере сейчас начался конструктивный разговор и движения на решение ситуации. На этом останавливаться нельзя", – подытожила Закревская.

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Что известно о голодовке Закревской

Евгения Закревская голодает уже шестые сутки. Адвокат представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий Майдана. К ней присоединились еще другие активисты. Кроме того, в фейсбуке создали флешмоб #не_злий_справи_майдану на поддержку действий адвоката.

Голодовку Закревская начала, поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений в отношении Майдана. Таким образом оно приостановилось с 20 ноября на неопределенное время.

Чувствую себя так, как и должна была бы чувствовать по состоянию на это время. Нет причин волноваться,

– сказала адвокат в комментарии 24 каналу.

Что известно о расследовании дел Майдана

► Отдел специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка все годы занимался расследованиями дел Майдана.

► В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

► 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов.

► Впоследствии преступления времен Майдана должно было расследовать ГБР, за деятельностью которого будет присматривать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

► Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года, после чего последний заявил, что следствие по делам Майдана приостановилось.

► 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

► Так как ВРУ не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений в отношении Майдана – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

Что известно о деле МайданаВ одном большом "деле Майдана" – все совершенные во время Революции Достоинства преступления. Среди них 89 уголовных производств. Расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



Организаторам, исполнителям, а также среднему звену было сообщено о подозрении. Там фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его бывших заместителей, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и других.