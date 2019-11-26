Адвокатка Закревська розповіла, як у "Слузі народу" відреагували на її голодування

Адвокатка родин "Небесної сотні" Євгенія Закревська, яка голодує вже шосту добу, зазначила, що керівництво партії "Слуга народу" не можуть зібрати достатньої кількості голосів, аби оглянути необхідні поправки до закону про ДБР. який стосується розгляду справ Майдану.

Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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За її словами, йшли певні консультації щодо того, чи захочуть призначити позачергове засідання, щоб розглянути поправку раніше.

Поки що із партії "Слуги народу" частина депутатів готова це зробити, частина – ні. І керівництво, і спікер партї говорять, що не можуть зібрати достатньої кількості людей для голосування,

– пояснила Закревська.

Також вона додала, що 27 листопада профільний комітет буде розглядати редакційні правки до поправки. Та наголосила, що існує ще одна проблема – так званий фейковий відділ в ДБР.

"Ще одна проблема, про яку ми дізналися, що так званий фековий відділ в ДБР, який створив Труба, налічує 25 людей. Це критично мало, це ненормально для такої кількості справ. Очевидно, що потрбіно створювати повноцінне управління – а це 50-70 слідчих", – підкреслила адвокатка.

Сьогодні під час зустрічі прем'єра з потерпілими, з пораненими і частиною Кабміну начебто дали нам надію, що планують збільшити штатну чисельність ДБР, і завдяки цьому утворити повноцінне управління, в яке зможуть перейти слідчі, які вже здійснювали розслідування і далі добирати по конкурсу інших,

– зазначила Закревська.

Однак вона наголосила: навіть, якщо 3 грудня прийметься поправка, то ще триватиме тиждень для підпису президента.

"Загалом, якщо все йтиме навіть за найкращим сценарієм, то в нас з 21 листопада і до середини січня розслідування так і не буде відбуватися. Це вже дуже погано, але принаймні зараз почалася конструктивна розмова і рухи на вирішення ситуації. На цьому зупинятися не можна", – підсумувала Закревська.

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Що відомо про голодування Закревської

Євгенія Закревська голодує вже шосту добу. Адвокатка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану. До неї приєднались ще інші активісти. Окрім того, у фейсбуці створили флешмоб #не_злий_справи_майдану на підтримку дій адвокатки.

Голодування Закревська почала, оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану. Таким чином воно призупинилося з 20 листопада на невизначений час.

Почуваю себе так, як і мала би почувати станом на цей час. Немає причин хвилюватися,

– сказала адвокатка в коментарі 24 каналу.

Що відомо про розслідування справ Майдану

► Відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка всі роки ьзаймався розслідуваннями справ Майдану.

► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років.

► Згодом злочини часів Майдану мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

► Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року, після чого останній заявив, що слідство у справах Майдану призупинилося.

► 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

► Так як ВРУ не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

Що відомо про справу МайдануВ одній великій "Справі Майдану" – всі скоєні під час Революції Гідності злочини. Серед них 89 кримінальних проваджень. Розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



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