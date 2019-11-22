Ігнорування справ Майдану стане фатальною помилкою для Зеленського

21 листопада минуло 6 років з початку Революції Гідності. У ці дні традиційно запитують – а що зі справами Майдану ? Чи покарані ті, хто калічив, вбивав, засуджував невинних, а головне – давав вказівки? .Якщо Зеленський та Рябошапка не забезпечать належне розслідувань справ Майдану, то це стане їх фатальною помилкою.

Найкрасномовнішою відповіддю на ці питання є заголовки останніх новин: "Справам Майдану труба", "Розслідування справ Майдану зупиняється", "Поновлено на посаді чергового суддю Майдану". І одночасно така просто знущальна новина: "У Офісі Президента уважно вислухали скарги Андрія Портнова на журналістів".

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Покарати винних було однією з головних вимог Майдану. А ще це необхідна умова будь-яких реформ. Бо неможливо якісно змінити поліцію, прокуратуру, суди, якщо у них залишаться особи, які виконували злочинні вказівки влади та переслідували невинних. Особливе місце займають судді Майдану, які забороняли мітинги, кидали майданівців за грати, позбавляли прав керування авто за поїздку до Межигір’я Януковича. А головне ж вони вселяли впевненість у всіх виконавців злочинів, що жодного покарання не буде, бо хто ж їх засудить, якщо судді робили те саме.

Таких суддів по всій Україні майже три з половиною сотні. Вища рада правосуддя покарала шляхом звільнення лише 14 % з них. Абсолютна більшість залишилась на посадах і продовжує кривосудити.

Покарані судді повертаються на посади

Але і це ще не все. Завдяки новому Верховному Суду та Вищій раді правосуддя судді Майдану, які вже були звільнені, повертаються на свої посади. Згадаю лише найсвіжіші приклади.

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► 31 жовтня Вища рада правосуддя переглянула своє ж рішення про звільнення судді Ленінського суду Кіровограда Євгенія Безсмолого. У часи Майдану від відправив за грати на 15 діб двох осіб за те, що вони начебто злісно не підкорялись працівникам міліції.) Тоді це була стандартна схема. Для нейтралізації та залякування учасників протестів їх звинувачували, начебто, у непокорі міліції та відправляли під арешт.

Вища рада правосуддя встановила грубе порушення законодавства Безсмолим і у квітні 2018 року його таки звільнили. Але Верховний Суд скасував це рішення та зобов’язав ВРП повторно розглянути справу. І от у жовтні рада вирішила, що Безсмолому треба повернути посаду. Тепер він отримає і посаду, і компенсацію. А ще він бере участь у конкурсі на суддю апеляційного суду. Цілком ймовірно – і на підвищення піде.



Євгеній Безсмолий

► 11 листопада Верховний Суд скасував рішення про звільнення екссудді Апеляційного суду міста Києва Олександра Беця. Цей суддя під час Майдану розглянув велику кількість справ щодо учасників протестів. Там і взяття під варту, і позбавлення прав за поїздку до Межигір’я.

Прокуратура пред’явила йому підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень про ув’язнення двох учасників Майдану і Бецю світить від 5 до 8 років тюрми. Але тепер він отримав нову можливість уникнути покарання.



Олександр Бець

► А пам’ятаєте суддю Саніна, який заборонив Майдан у Києві? Вища кваліфікаційна комісія гучно рекомендувала його звільнити ще у квітні 2018 року. Думаєте його звільнили ? Ні. А все тому, що Верховний Суд вже понад 1,5 року ніяк не розгляне його скаргу.

До речі, головуючим у справі Саніна є голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович, який є другом іншого відомого судді Майдану – Євгена Аблова. Журналісти зафіксували Смоковича, коли він святкував день народження Аблова разом з Павлом Вовком, Сергієм Ківаловим та іншими сумновідомими суддями.



Богдан Санін

Кримінальні справи щодо суддів Майдану

З кримінальними справами щодо суддів Майдану теж все погано. Нагадаю, що рішення, які виносили ці судді підпадають під ознаки злочину, за який дають від 5 до 8 років тюрми. Прокуратура веде розслідування щодо понад 100 суддів. Однак до суду передано лише близько десятка справ. І у судах вони успішно або затягуються, або розвалюються.

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►У 2014 році гучно затримували суддів Царевич та Кицюка. А на початку 2016 року їх справи дійсно передали до Шевченківського суду столиці. І вони до сих пір на розгляді. Справу Царевич розглядає суддя Мартинов. Цікаво, що він пробував потрапити до Антикорупційного суду, але міжнародні експерти визнали його недоброчесним та зняли з конкурсу.



Євген Мартинов

До речі, прокуратура встановила, що при розподілі майданівських справ на Царевич та Кицюка було втручання в автоматизовану систему. Тобто цих суддів обрано вручну. За даними слідства, це робила сестра Кицюка, яка тоді була помічницею голови Печерського суду Інни Отрош. Але таке втручання неможливе без відома керівника апарату, який і відповідає за авторозподіл.

Інна Отрош з 2014 року у бігах, а от керівниця апарату Наталія Лінник до сих пір працює на тій самій посаді. Її нещодавно допитували у справі Царевич і вона під присягою заявила, що вперше чує про втручання в авторозподіл і такого ніколи у Печерському суді не було.

Ось такий цінний кадр до сих пір керує роботою апарату центрального столичного суду. Мабуть, її уміння високо цінуються діючим головою суду.

Повернення Портнова

Ми усі розуміємо, що масове винесення суддями неправосудних рішень не було випадковістю. Все було ретельно сплановано та організовано. Є свідчення ексчленкині Вищої ради правосуддя та колишньої голови Оболонського суду Ірини Мамонтової, що з Адміністрації Януковича напряму дзвонили та давались вказівки, які рішення щодо справ Майдану виносити.

Нагадаю, що тоді за суди у Януковича відповідав Андрій Портнов. Проте нікого з організаторів замовних рішень не покарано. Більше того, Андрій Портнов не просто повернувся в Україну, але й активно впливає на процеси щодо розслідування цих справ. Є багато свідчень, що він має серйозний вплив на керівництво Державного бюро розслідувань. Але найбільш тривожним є те, що він отримав підтримку у Офісі Президента.

Та й що дивуватись, якщо заступник глави Офісу Президента Андрій Смірнов давно хизувався своїм знайомством з Портновим. Справи щодо суддів Майдану раніше відверто гальмувались керівництвом Генпрокуратури. За інформацією Сергія Горбатюка, на підписі у Юрія Луценка без жодного руху лежали підозри на майже 2 десятки суддів. Окремих суддів, наприклад Бабенка, Луценко особисто покривав.



Андрій Портнов

Новий генпрокурор та його заступники пообіцяли, що більше жодного гальмування не буде. Однак, поки це залишилось лише обіцянкою. Ба більше, саме напередодні 6-ї річниці Революції Гідності розслідування усіх справ Майдану опинились під реальною загрозою повного розвалу.

Звільнення Горбатюка, ДБР і нерозглянуті правки

Наразі більшість справ Майдану розслідуються спеціальним управлінням Генпрокуратури, яке очолював Сергій Горбатюк. У зв’язку з реформою прокуратури Горбатюка звільнили.

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Він не погодився з тим, як проводиться реформа, а нове керівництво не захотіло знайти спосіб залишити його у прокуратурі. На переконання багатьох – це велика втрата для справ Майдану та прокуратури вцілому.



Сергій Горбатюк

Окрім того, відповідно до закону з 20 листопада прокуратура втрачає можливість вести будь-які розслідування. Тому справи Майдану мають передати у Державне бюро розслідувань. Однак ні родичі Героїв Небесної Сотні, ні їх адвокати не довіряють ДБР. І це цілком логічно, враховуючи фактор Портнова, і те, що сам керівник ДБР Роман Труба причетний до справ Майдану.



Роман Труба

Ну і об’єктивно, новим людям буде дуже важко вникнути у тисячі томів справи. Тому єдиний вихід – забезпечити перехід слідчих, які розслідували ці справи з прокуратури у ДБР і дати їм можливість завершити розслідування. Саме цього вимагають потерпілі, адвокати та громадськість. Потрібно лише внести зміни у законодавство. І необхідні правки вже є. Але парламент не встиг їх розглянути до 20 листопада. Виходить, що для монобільшості ці справи не пріоритет.

Отже на сьогодні справи Майдану фактично заблоковані, а їх доля залишається дуже туманною. Частина з них вже потрапила до слідчих, підконтрольних Портнову. А це гарантія їх розвалу. Родини Героїв Небесної Сотні вже двічі приходили під Офіс Президента з вимогами забезпечити належне розслідування справ Майдану та покарати винних. Поки їх не чують.

Але очевидно одне. Якщо Зеленський та Рябошапка не забезпечать належне розслідувань справ Майдану, то це стане їх фатальною помилкою.