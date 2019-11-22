Закревська: Передача справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія

Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану. Навіщо їй це потрібно та від чого залежить успіх справи Майдану – у її інтерв’ю 24 каналу.

Адвокатка Євгенія Закревська одна з перших, хто почав займатись злочинами, які були скоєні під час масових акцій протесту та сутичок із правоохоронцями взимку 2013-2014 років. Останні шість років життя були присвячені цій справі.

Важливо: Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

На шосту річницю початку Євромайдану Закревська оголосила голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку, яка б дозволила слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ. Ідеться про поправку, яка б дозволила перевести до ДБР без конкурсу або за спрощеною процедурою слідчих Генеральної прокуратури, які розслідували справи Майдану.

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З 21 листопада Генеральна прокуратура втратила функції досудового розслідування та передала розслідувані провадження в інші відомства – ДБР, СБУ, поліцію. Серед цих проваджень і справи Майдану, якими займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка. Тепер ними буде опікуватись ДБР.

Євгенія Закревська про ГПУ, ДБР та справи Майдану/Фото: tyzhden.ua

Про те, що загрожує розслідуванню злочинів, скоєних на Майдані, у чому схована небезпека роботи ДБР та до чого тут ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов – Євгенія Закревська розповіла 24 каналу.

Дивіться також відео виступу Євгенії Закревської із оголошенням про голодування:

Ви плануєте голодувати щонайменше до 5 рудня, на коли анонсовано розгляд поправок до закону про ДБР?

Не знаю, чи вона буде розглядатись саме 5 грудня. Казали, що вона може розглядатись 3 грудня.

Я планую продовжувати голодування поки цю поправку не приймуть. Не знаю, коли це відбудеться і чи приймуть її відразу. Цю поправку могли прийняти і 15 листопада. Але ж вони цього не зробили. Питання було не у тому, що хтось був проти поправки, а тепер на неї погодився. Питання було у тому, що її не проголосували взагалі, проігнорували.

Ви готувались до голодування?

Це було спонтанно. Але, в принципі, заразу я у тому стані, у якому це безпечно.

Чому настільки принципово, кому буде підпорядкована ця справа – ДБР, не ДБР? Все одно зі сторони виглядає так, ніби розслідування поступово "зливають"…

Насправді, різниця просто критична. Все, що відбувалось останні роки, було розслідуванням всупереч зовнішнім умовам. Всупереч керівництву прокуратури, всупереч проблемам з експертизою, всупереч нестачі ресурсів. Те, що буде відбуватись у ДБР без тих слідчих, які працювали із цією справою, у кращому випадку – це буде нуль. Тобто – нічого. Щоб вийти на той рівень, який є зараз, їм буде багато часу.

Я нічого поганого не говорю пор слідчих ДБР. Там є нормальні слідчі. Але питання у тому, що вивчити такий обсяг матеріалів, відео та фото, знань і всього того, що є у цій справі, самостійно, без допомоги, без введення у курс справ – це нереально зробити. Якщо буде допомога із боку вже ознайомлених слідчих, то вони опанують всі матеріали десь, можливо, за півроку. Важко точно сказати. Але тільки на вивчення справ потрібно дуже багато часу.

При цьому Ви кажете, що якщо нічого не буде втрачено – це найкращий варіант?

Так. Результат "Нуль", коли буде збережено те, що є, але воно не буде просуватись далі – це найкращий варіант розвитку ситуації. Але я думаю, що все буде відбуватись зовсім не так.

Чому?

Голова ДБР не є самостійною особою, відчувається серйозний вплив Портнова. Справа Майдану сама по собі дуже масштабна. Вона об’єднує десятки справ. Багато постраждалих, епізодів, подій.

Наприклад, прямо зараз потрібно проводити слідчий експеримент. У мене за результатами кожного судового розгляду з’являються нові матеріали, які потрібно перевіряти слідчим шляхом. Допитували Пашинського – з’явились нові дані, які потребують перевірки. Допитували "беркутівців" – те саме.

Чому так?

Є багато даних, які нам не розказували на етапі досудового розслідування і які нам були невідомі. Потрібно все перевіряти, допитувати осіб, проводити експертизи, призначати балістичні експертизи, досліджувати відео. Це – конкретні слідчі дії, які треба робити.

Виходить, поки слідчі ДБР вивчатимуть матеріали справи, ніхто нічого не робитиме?

Так. А, наприклад, для слідчого експерименту ідеальний час – саме зараз. Для слідчого експерименту, який пов'язаний із визначенням траєкторій, потрібно, щоб не було листя і щоб не було снігу. Скільки днів на рік ми маєм таке щастя?

Ви говорите про вплив Портнова. Думаєте, він буде настільки вагомим?

Портнов абсолютно відверто говорить, що розцінює події Революції Гідності як державний переворот. Він говорить, що потрібно притягати всіх майданівців до відповідальності і відпустити всіх "беркутівців". Уже була історія, коли він приніс Трубі два томи, які начебто загубило Управління спеціальних розслідувані.

Насправді, зі слів представників управління можна зробити висновок, що ці тому, скоріше за все були викрадені. Не безпосередньо Портновим, а його помічниками. Кримінальна справа з цього питання уже порушена. Звідки взяв матеріали справи Портнов ніхто не досліджує. Досліджують діяльність Управління.

Чим відомий скандальний Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.



Також він постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.

Портнов багато коментував і цікавився справою захоплених у Керченській протоці моряків. У нас уже є справи, де моряки є потерпілими і у яких збираються докази російської агресії. Але ДБР відкрило власну справу, у якій все навпаки. У справі ДБР позиція слідства дуже нагадує позицію російської ФСБ. При тому, що у цій справі збирається дуже важлива інформація, яка стосується державної безпеки. Але все одно вона стає відомою. У тому числі Портнову.

Ми бачимо, що у тих справах, які його цікавлять, він знає про процесуальні дії, про отриману слідством інформацію. Дізнається про це він швидше, ніж про це повідомляють офіційно у заявах керівництва ДБР. При цьому у ні кого не виникає до цього питань, ніхто не перевіряє витік інформації, все сприймається як нормальне.

Виходить, що через такий вплив, ті, хто пов'язаний із загальною справою Майдану опиняються у небезпеці через витоки інформації?

Наскільки я знаю, поки що фізично справи ДБР не передані, наскільки я знаю. Зараз, скорвше, є загроза процесуальних диверсій, як, наприклад, закриття справи.

Є бажання, аби у ДБР були а не просто люди, яких там зібрали і на яких буде чинитись вплив, або вони просто виконуватимуть прямі вказівки керівництва. Слідчий – процесуально незалежна фігура. Він не має виконувати вказівки, але ж питання і було, у тому, щоби слідчі мали резистентність від подібного. Сама по собі історія передачі справи Майдану у ДБР, коли там керує Труба – це погана історія. Вселяє надію шанс на те, що буде проголосована програма про перезапуск керівництва ДБР. Але зараз-то він там є.

Справі Майдану уже шість років, і вам досі не все одно. При чому, настільки не все одно, що ви готові ризикувати собою, заради цієї справи. Чому?

Якби я від самого початку не займалась цією справою, я би, можливо, теж не так переймалась. Це вже стало особистою історією. Не можна вести справу стільки часу і лишатись байдужою. Як можна не перейматись?

На що ще варто звернути увагу у контексті цієї історії зі справою Майдану, ГПУ та ДБР?

Важливо пам’ятати, що успіх залежить від багатьох факторів. Не лише від рішення парламенту. Він залежить від дій прокуратури, від того, чи зможуть слідчі дотриматись до часу голосування поправки. Зараз ці люди, фактично, без професії. Я поки що не бачу дій, які направлені на те, аби утримати людей і людський потенціал.

У прокуратурі ніхто не вірив, що вони і надалі працюватимуть. Сприйняття було таке, що от, нам залишилось завершити інвентаризацію справ – і все. Ні про які подальші дії мови не йде. Я вважаю, що це вже проблема прокуратури. Так не можна. Потрібна координація дій.

Жахлива ситуація у тому, що всі перекидають відповідальність один із одного. Якщо не буде поправки до закону про ДБР – то що ми можем обіцяти людям? А якщо приймуть поправку, то яка різниця, скільки слідчих звільниться за цей час? Якщо всі будуть формально ставитись до роботи, нічого хорошого не вийде. Потрібно, щоб люди зацікавилась і щоб державні органи почали працювати на спільну мету.

Тобто, по суті потрібно, аби всі просто почали виконувати свою роботу, яку вони мають робити?

Так. Але не формально, а із націленістю на результат.

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