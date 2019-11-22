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      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

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      Євгенія Закревська / dt.ua

      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані.

      Про це вона заявила у програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

      До теми: Зеленський: Нам потрібні результати розслідування справ Майдану

      Я з сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, не буду їсти до того моменту поки не приймуть цю поправку, не створять це управління (спільне управління з розслідування справ Майдану – 24 канал) і не переведуть туди цих слідчих (слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану), я це вам обіцяю,
      – наголосила адвокатка.

      У відповідь заступник генерального прокурора Віктор Чумак нагадав, що Закревській пропонували очолити департамент з процесуального нагляду за розслідуванням справ Майдану. Адвокатка пояснила, що відмовилася від цієї посади, оскільки вона є "адміністративною", а на посаді захисниці родин постраждалих вона вважає себе більш корисною.

      Закревська пояснила, що на запропонованій посаді вона б потребувала команди процесуальних керівників та слідчих, чого Генпрокуратура не могла б їй забезпечити. Третьою необхідністю адвокатка назвала оперативне супроводження, за яке відповідає МВС.

      МВС в нас очолює Аваков. Коли я запитала, чи буде виконана обіцянка влади звільнити Авакова, мені сказали — ні, цього не відбудеться,
      — пояснила Закревського.

      Що відомо про розслідування справ Майдану

      ► Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.

      ► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

      ► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

      ► Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

      ► 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

      ► Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

      Що відомо про справу МайдануВсі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

      Організаторам, виконавцям, а також середній ланці було повідомлено про підозру. Там фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Небесна Сотня Голодування Революція Гідності
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