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      Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

      32 Читати новину українською
      Евгения Закревская / dt.ua

      Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане.

      Об этом она заявила в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

      К теме: Зеленский: Нам нужны результаты расследования дел Майдана

      Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть до того момента, пока не примут эту поправку, не создадут это управление (общее управление по расследованию дел Майдана – 24 канал) и не переведут туда этих следователей (следователей ГПУ, которые расследовали дела Майдана), я это вам обещаю,
      – подчеркнула адвокат.

      В ответ заместитель генерального прокурора Виктор Чумак напомнил, что Закревской предлагали возглавить департамент процессуального надзора за расследованием дел Майдана. Адвокат пояснила, что отказалась от этой должности, поскольку она является "административной", а на должности защитницы семей пострадавших она считает себя более полезной.

      Закревская пояснила, что на предложенной должности она бы нуждалась в команде процессуальных руководителей и следователей, чего Генпрокуратура не могла бы ей обеспечить. Третьей необходимостью адвокат назвала оперативное сопровождение, за которое отвечает МВД.

      МВД у нас возглавляет Аваков. Когда я спросила, будет ли выполнено обещание власти уволить Авакова, мне сказали – нет, этого не произойдет,
      – объяснила Закревская.

      Что известно о расследовании дел Майдана

      ► Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.

      ► В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

      ► 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно было расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

      ► Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

      ► 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

      ► Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

      Что известно о деле МайданаВсе совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      Организаторам, исполнителям, а также среднему звену было сообщено о подозрении. Там фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его экс-заместителей, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и других.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Голодовка Небесная Сотня
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