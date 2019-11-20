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      Новий відділ ДБР щодо розслідування справ Майдану: у Бюро оприлюднили деталі

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      У ДБР розповіли про новий підрозділ, що розслідуватиме справи Майдану / Колаж 24 каналу

      До нового підрозділу Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуваннями справ Майдану, наразі входить близько 30 осіб. Усі вони є слідчими Державного бюро розслідувань. Створено ж цей підрозділ на базі управління з розслідування військових злочинів.

      Як переконує речниця ДБР Анжеліка Іванова в коментарі "Радіо НВ", для того, щоб не зупиняти та не затримувати процес розслідування справ Майдану, відповідний слідчий орган наповнили та укомплектували працівники бюро.

      Важливо! Слідство у справах Майдану призупиняється

      "Це люди, які є слідчими Державного бюро розслідувань, вони не працювали до того в управлінні спецрозслідувань, які розслідували справи Майдану у прокуратурі", – зауважила Іванова.

      Вона підкреслила, що для переводу слідчих з Генпрокуратури до відповідного відділу необхідно внести зміни до законодавства. Водночас, за словами Іванової, для початку процесу ДБР "достатньо" своїх слідчих.

      Вони у будь-якому разі почнуть знайомитися з матеріалами кримінальних проваджень, і вже поступово там або буде змінено закон, і ми зможемо за спрощеною процедурою додати до цього департаменту, ще додатково залучити слідчих Генеральної прокуратури, або іншим чином,
      – каже речниця ДБР.

      Також Анжеліка Іванова повідомила, що підрозділ з розслідування злочинів проти Майдан складається з близько 30 слідчих. Його створено на базі управління з розслідування військових злочинів, оскільки його слідчі мають необхідний рівень доступу до держтаємниці.

      Підрозділ, що займатиметься розслідуваннями справ Майдану, створили у Державному бюро розслідувань 18 листопада.

      Ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над "справами Майдану". Слідчі зможуть розпочати роботу, як тільки Генпрокуратура завершить усі процесуальні дії та передасть бюро матеріали кримінальних проваджень,
      – зазначав очільник ДБР Роман Труба.

      За його словами, ГПУ завершує досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях 20 листопада. Тоді прокурори матимуть 3 місяці, аби передати справи слідчим ДБР.

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      Що відомо про справи Майдану: 

      • Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднано в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
      • Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.
      • Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.
      • Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.
      • 19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
      • 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено. У ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

      Більше про криваві події Революції Гідності 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Розслідування Новини політики Новини України Державне бюро розслідувань Революція Гідності
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